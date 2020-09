Dia do Contador: CRCRJ lança Congresso online em parceria com a Omie

Em um ano de desafios para a economia, a celebração ao dia do contador (22 de setembro) ganha ainda mais importância. A atuação dos profissionais da contabilidade para assegurar a saúde dos negócios, no enfrentamento à pandemia, tem demonstrado o quanto a classe contábil é essencial para o desenvolvimento do país.





Com o intuito de valorizar o papel desenvolvido pelos contadores e oferecer qualificação por meio de conteúdos técnicos, gerenciais e de empreendedorismo, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ) se une à Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem número um do Brasil, para lançar o congresso Nova Era Contábil, evento aberto a profissionais da contabilidade e estudantes de todo o país.





Parceira de longa data da comunidade contábil, a Omie desde sua fundação promove ações que trazem inovação para o ecossistema, seja por meio da educação empreendedora, ou com ferramentas de consultoria que auxiliam a transformação dos contadores para um papel mais estratégico e menos operacional.



As inscrições para a congresso online serão abertas na terça-feira (22), dia de homenagem aos contadores, quando o CRCRJ promoverá a solenidade “Somos essenciais”, que contará com palestra magna do professor Roberto Dias Duarte, conselheiro da Omie, international advisor e especialista em gestão de negócios.

Na comemoração, transmitida pelo youtube, também serão lançadas capacitações gratuitas e a distância, oferecidas aos profissionais da contabilidade registrados no CRCRJ, além de vantagens exclusivas em empresas parceiras. A Omie também lança, na mesma data, uma página dedicada aos profissionais da área, que levará conteúdo e soluções para seguir fortalecendo a atuação consultiva, digital e estratégica dos contadores.





Evento comemorativo ao Dia do Contador

Data: 22 de setembro

Horário: 17h

Palestra magna: Roberto Dias Duarte (especialista em SPED e inovação)

Transmissão: youtube.com/TVCRCRJ