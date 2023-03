Dia do Salmão: ‘sinônimo’ de comida japonesa no Brasil, peixe faz bem à saúde

Sinônimo de comida japonesa no país, o salmão tem um dia para “chamar de seu”, comemorado neste 18 de março. O peixe, que ganhou o paladar dos brasileiros, possui uma série de particularidades e possibilidades de preparo e consumo, tornando-se uma opção para diversos públicos. A Jin Jin, rede de franquias da Halipar (Holding de Alimentação e Participações) especializada em culinária asiática fast-food, possui um cardápio com diversos pratos que levam o ingrediente. Mensalmente, são consumidos cerca de 50 toneladas de salmão em toda a rede (70 lojas).

De acordo com Rodrigo D’Agostino, gestor da Jin Jin, o peixe é um dos favoritos dos clientes da rede. Quase metade do cardápio é composta por pratos com opções que incluem o salmão. O destaque é o tradicional sashimi, que tem a companhia de diversos sushis, como hossomakis, uramakis, niguiris, carpaccio e joes, além dos temakis e de pratos executivos, como o salmão grelhado com cream cheese. “O salmão é, com certeza, o peixe mais consumido quando se fala em culinária asiática, não apenas pelo sabor e variedade, mas também pelas propriedades nutricionais. Os pratos que levam esse ingrediente são os mais vendidos na Jin Jin”, declarou.

Benéfico para a saúde

Considerada uma carne saudável, o salmão tem como uma das principais características a versatilidade, podendo ser servido cru, assado, frito ou grelhado. Além disso, é muito utilizado em dietas, graças aos valores nutricionais. O principal deles é o ômega 3, ácido graxo aliado do coração, responsável por prevenir a formação de placas de gordura, contribuir para a redução dos níveis de colesterol e favorecer a pele, entre outros benefícios, como a geração da sensação de bem-estar e o alívio dos sintomas de depressão. O peixe, rico em vitaminas e minerais, também é considerado um ótimo antioxidante, ajudando a resguardar o corpo e diminuindo as chances do desenvolvimento do mal de Alzheimer e da osteoporose.

Segundo Daniele Cambuí, nutricionista do Vera Cruz Hospital, a OMS indica o consumo de peixes pelo menos duas vezes na semana, em razão das propriedades e benefícios. “Por ser antioxidante, o salmão diminui a inflamação total do corpo, fora os outros benefícios já conhecidos. É uma proteína muito benéfica para a saúde do ser humano”.

O salmão também é uma das poucas carnes consumidas totalmente cruas, muito graças à cultura japonesa e também por ter uma digestão mais fácil do que a carne vermelha. “Antigamente, as carnes eram consumidas cruas, mas, com a evolução humana, desenvolvemos novos métodos de cocção, o que ajudou na digestibilidade humana, devido às quebras e à desnaturalização. Em um rodízio, por exemplo, pedimos carne malpassada, mas nunca totalmente crua. Esse processo é feito também para ajudar na digestão”, adiciona a especialista.

‘Salmón brasileño’

Apesar de ter origens europeias, o salmão que consumimos no Brasil é proveniente do Chile, pois, segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o país sul-americano tem mares com temperatura fria, condição ideal para o peixe. Os pescados criados no Brasil, por exemplo, para sobreviverem, precisam ficar em cativeiro e com temperatura controlada.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Chile, apenas no primeiro semestre de 2022, foram movimentados US$ 478 milhões (aproximadamente R$ 2,5 bilhões) em compra e venda da iguaria, número 29,3% maior do que o mesmo período em 2021.

Laranja ‘fake’

Quem diria: uma das principais categorias do pescado é, na verdade, uma “farsa”. A cor alaranjada do peixe não é natural, mas, sim, uma consequência do contato com um pigmento chamado astaxantina, proveniente de algas, camarões e de outros organismos unicelulares. Sem ele, a carne seria apenas branca. Portanto, quando chamamos um determinado tom de laranja de “cor salmão”, estamos equivocados.

