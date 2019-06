Dia dos Namorados: dicas gastronômicas para comemorar a data

Para comemorar o Dia dos Namorados, nada mais romântico do que apostar em um jantar com o seu amor.

Foto: Filico

Para deixar a data ainda mais especial, a dica é harmonizar as receitas escolhidas com a bebida predileta dos casais. Os amantes de cervejas podem se deliciar com rótulos da Antuérpia. Para não errar na combinação, o sommelier da cervejaria Antuérpia, João Cleber, dá dicas de harmonização. Segundo o profissional, se a opção escolhida para o jantar for pratos da cozinha asiática, frutos do mar, peixes leves ou massas com molhos suaves, a Antuérpia Premium Lager é a cerveja ideal para acompanhar. “A Premium lager é um rótulo bem versátil. Devido a combinação especial de maltes e lúpulos aromáticos, ela possui um suave amargor e um corpo leve, sendo muito indicada para esse tipo de prato”, afirma o especialista. Já se o menu incluir opções mais encorpadas como carnes vermelhas, suínas, massas e risotos, aposte na Antuérpia Munich Dunkel.

“Esta cerveja de baixa fermentação é bem eclética e harmoniza com os sabores mais fortes e densos. Ela é feita com presença rica de malte tostado, notas de chocolate e café, além do lúpulo levemente presente na receita!”, acrescenta João Cleber.E quem disse que cerveja não combina com receitas mais sofisticadas? Se a escolha do casal for um menu refinado, a Antuérpia Belgian Tripel vai bem com escargot, polvo, coelho, carne de avestruz e massa ao molho bechamel ou carbonara. “Ela é mais alcoólica e rica em aromas frutados e leva três vezes mais malte em sua preparação, leveduras belgas e lúpulos especiais, perfeita para acompanhar pratos mais elaborados!”, finaliza o sommelier.

Se a ideia for sair para comemorar, vários bares e restaurantes da cidades estarão de portas abertas para os casais apaixonados. O Barthodomeu, em Ipanema, irá oferecer uma deliciosa degustação de fondue. O ritual começa com o de queijo, acompanhado de cesta de pães e nhoque frito. Em seguida, o casal se delicia com a opção de mignon, acompanhado de batata rostie com os molhos barbecue, mostarda, rosé e alho. Para finalizar, os casais escolhem entre as versões de Chocolate ou Doce de leite, mergulhados em uvas, maçã e banana. A degustação custa R$ 59, por pessoa. Para quem quiser vinho para acompanhar, a casa oferece 10% de desconto em rótulos selecionados.

O BioCarioca, restaurante em Copacabana, montou dois menus completos especialmente para a data mais romântica do ano. Como opções de entrada, o chef Bruno Moliné elaborou o ceviche de banana da terra com caju e o harumaki de berinjela com tomate seco. Para o prato principal, arroz à piamontese com leite de castanha de caju com medalhão de berinjela e floretes de brócolis e arroz à grega com creme de couve-flor e abobora japonesa assada são as alternativas. Como sobremesa, os casais podem escolher entre harumaki de doce de banana com canela ou creme de maracujá com abacate. O almoço ou jantar completo sai a R$ 95 por casal.

Já a Churrasqueira, em Ipanema, elaborou um menu especial para os casais que a escolheram para comemorar. Neste ano, o chef João Zuddio aposta no queijinho mussarela ou o palmito pupunha para abrir o apetite dos apaixonados. Como opções de prato principal, o filé mignon com fettuccine na fonduta de parmesão e Baby Beef Angus na brasa com arroz à piamontese e fritas são as opções escolhidas. Para fechar com chave de ouro, não poderia faltar a sobremesa mais tradicional da casa: banana flambada caramelada com sorvete de baunilha. Os deliciosos profiteroles são outra excelente alternativa. Na data, o almoço ou jantar completo para dois sai a R$ 179.

Para comemorar o Dia dos Namorados em grande estilo, o Bar do Horto, que já ganhou prêmios de lugar mais romântico da cidade, preparou um menu especial e repleto de sabor. Aos pés do Cristo Redentor, os casais que comemorarem a data no dia 12 de junho, poderão compartilhar os já consagrados Bolinho de arroz arbóreo ou Bolinhos de bacalhau, na entrada. Em seguida, cada um escolhe entre o Linguado com arroz de brócolis e batatas cozidas, o Mignon com arroz de ervas, batatas noisette e molho de mostarda ou o Ravióli de mussarela de búfala, manjericão e molho de tomate caseiro. Para adoçar, nada melhor do que compartilhar um delicioso sorvete de tapioca com calda de goiabada. O programa ainda é embalado com música ao vivo para os amantes da MPB. O menu completo para o casal custa R$160.

Serviço Barthodomeu:

Endereço: Rua Maria Quitéria, 46 – Ipanema

Contato: (21) 2247-8609

Capacidade: 300 lugares

Horário de Funcionamento: Aberto de segunda-feira a domingo, das 12h às 3h. (O último cliente).

Cartões aceitos: American Express, Visa, Mastercard, Redeshop, Visa Eletron.

Tickets aceitos: TR Eletrônico, Alelo, VR Eletrônico e Sodexo Eletrônico.

Entrega em domicílio

http://www.barthodomeu.com.br

Instagram: @Barthodomeu

Facebook: https://www.facebook.com/barthodomeu/

Serviço BioCarioca Copacabana:

Endereço: Rua Xavier da Silveira, 28, Copacabana – RJ.

Telefone: 21- 2523-4820

Capacidade: 60 lugares.

Horário de Funcionamento: Domingo e segunda-feira, das 11h30h às 18h. De 3ª a sábado, das 11h30 às 23h.

Cartão de débito e crédito: todos.

Tickets visa-vale e Sodexo.

Site: www.biocarioca.com.br

Instagram: @BioCarioca

Facebook: https://www.facebook.com/biocarioca/

Serviço Churrasqueira

Endereço: Rua Vinicius de Moraes, 130, Ipanema

Contato: (21) 3689-1009

Capacidade: 1º andar: 55 pessoas, 2º andar: 45 pessoas.

Horário de Funcionamento: Segunda a domingo, das 11h às 23h

Cartões aceitos: todos de crédito e débito e de refeição: TR, VR, Sodexo e AlelO

Site: www.churrasqueirajf.com.br/

Instagram: @Churrasqueira_Rio

Facebook: @ChurrasqueiraIpanema

Aberto em 14/11/2017

Serviço Do Horto:

Endereço: Rua Pacheco Leão, 780, Jardim Botânico.

Telefones: 21-3114-8439

E-mail: atendimento@dohorto.com.br.

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 12 às 02 horas.

Capacidade: 120 lugares.

Formas de pagamento: Todos os cartões de crédito e débito, Visa-vale e Ticket Refeição. Não aceita cheques.

Não entrega a domicílio.

Aberto em: 15/04/10.