Dia Internacional da Proteção de Dados

Para se ter uma ideia da urgência em buscar políticas públicas de evitar os ataques, um relatório divulgado pela consultoria Check Point Research, aponta que houve 37% de aumento nessa modalidade de crime no Brasil, enquanto na esfera global, o crescimento chegou a 28%.

A título de informação, confira as áreas com maiores registros de invasões, segundo informado pela CPR:

– Setor varejista foi o mais impactado com crescimento de 39% nos ataques;

– Educação/Pesquisa registraram aumento de 18% nas invasões;

– Empresas de Finanças/Internet Banking confirmaram elevação de 17% nos crimes.

Nesse contexto, a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil é uma grande vitória para a população civil e para a sociedade organizada, que ainda enfrentam muitos problemas no que diz respeito à privacidade de dados.

O grande fluxo de informações existentes na internet dificulta ainda o enfrentamento de diversos tipos de ataques, como e-mails e sites falsos em nome de empresas e organizações públicas, golpes por aplicativos (WhatsApp) e em redes sociais, considerados os mais recorrentes.

Sobre o Senac EAD

Com mais de 75 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nessa modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 370 polos presenciais para avaliações.

