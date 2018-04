Dia internacional do Café é comemorado em no Rio

O café virou sinônimo de energia e ânimo. Perfeita para a primeira refeição do dia e para pós-almoço, a bebida não parou por aí e foi adicionada às sobremesas, aos drinques e, até mesmo, às cervejas. Por ser tão versátil e indispensável, o cafezinho ganhou um dia só para ele: 14 de abril. Confira sugestões para aproveitar a data em bares, restaurantes e hamburguerias da cidade.

O On Tap Pub, bar na Tijuca, vai plugar em suas torneiras a Perfect Morning (R$ 13,90 – taça 200 ml; R$ 19,90 – half pint; R$ 32,90 – pint) da Cervejaria Quatro Graus. Ela é uma Milk Stouts que conta com um aroma e sabor de café e chocolate que vem do malte torrado, e conta com lactose na sua fabricação. Outra opção para a data é o chope Lager da casa (R$ 9,90 – half pint) que ganha infusão de café para comemorar somente no dia 14.

No bar Legião Carioca, em Botafogo, foi criado o Tennessee Ice Coffe que fica em cartaz somente na semana do Dia do Café. O milk shake alcoólico leva Café Nespresso (R$ 14,90), sorvete de vanilla e de Jack Daniels batidos e cobertos com chantilly e poeira de cacau.

Já o MEALS Burger & Deli, hamburgueria na Freguesia, criou um milk-shake especial de café que será servido somente nesta semana. Trata-se Milk Shake de Café (Sorvete de creme batido com café finalizando com chantilly e toque de chocolate – 300ml – R$12,90; 500ml – R$ 16,90).

No Charmoso Explorer Bar, em Santa Teresa, o Café Pinguço – Cachaça envelhecida, melaço, café artesanal, suco de laranja Bahia, licor italiano e bitter de whisky (R$26) foi desenvolvido especialmente para data, enaltecendo os ingredientes do nosso país.

Na Marina da Glória, o brasileiro Urukum, tem o drinque Expresso Martini – café expresso batido com sheridan’s e vodka de baunilha servido na taça de Martini (R$28)

Quando o assunto é sobremesa, a boa pedida é o Éclair de Café – R$ 12,00 do restaurante Rosita Café, na Barra.

Serviço

On Tap Pub

Rua Major Ávila, 455 – Tijuca

Tel: 3040-2071

Legião Carioca

Rua Arnaldo Quintela, 89 – Botafogo

Tel: 2542-9959

MEALS Burger & Deli

Rua Araguaia, 503 – Freguesia

Tel: 3040-5828

Urukum

Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória, Rio de Janeiro – RJ, 20021-140

Tel: 25561201

Explorer Bar

Rua Almirante Alexandrino 399, Santa Teresa

Tel: 3264-9665

Rosita Café

Av. das Américas, 500 – Bloco 21 Loja 126 -Barra da Tijuca

Tel: 3084.5202