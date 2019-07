Sucesso infantil protagonizado por Miriam Freeland e Roberto Bomtempo retorna aos palcos após faturar cinco prêmio, incluindo o de melhor espetáculo em 2018

A primeira versão para o teatro do sucesso literário de Flavia Lins e Silva, com adaptação e direção de Symone Strobel, reestreia dia 3 de agosto, no Teatro Clara Nunes.

Foto: Guga Melgar

Visto por mais de 15.000 pessoas, a peça que recebeu 15 indicações nos principais prêmios da cidade, marca a comemoração dos 25 anos de carreira da atriz Miriam Freeland, protagonista da história que fascina crianças, adolescentes e adultos, com pitadas de mitologia grega e ares de superprodução.

“Diário de Pilar na Grécia” é a primeira realização de um projeto para o público infanto-juvenil da Movimento Carioca, produtora do casal de atores Miriam Freeland e Roberto Bomtempo e tem co-produção da Constelar, produtora de Tatianna Trinxet.

– O objetivo é incentivar o encontro da família! Queremos que os pais voltem a usufruir desse momento ao lado de seus filhos! Que o espetáculo seja desfrutado com humor e emoção por todas as gerações, através da história dessa menina corajosa e de seus amigos – afirma Miriam.

Pilar é uma menina muito esperta e bem-humorada e que ao lado do gato Samba e do grande amigo Breno, embarcam numa incrível aventura em busca do seu avô. Pelo caminho descobrem alguns dos maiores mistérios da vida e o fascinante mundo da mitologia grega, repleto de deuses e heróis.

Essa é uma temporada de comemoração ao sucesso do projeto em 2018, que recebeu os prêmios de melhor espetáculo, melhor atriz para Miriam Freeland, melhor ator para Pedro Monteiro e melhor texto adaptado.

O elenco conta ainda com o ator e diretor Roberto Bomtempo e também com nomes cuja relação com o teatro infantil foi construída no Teatro O Tablado, celeiro carioca das boas montagens do gênero: Viviana Rocha, Leandro Baumgratz, Alexandre Mofati, Ana Amélia Vieira, Pedro Monteiro e a própria diretora Symone, que acumula ainda a função de atriz nessa belíssima montagem.

– Escolher fazer uma adaptação dessa obra de Flavia Lins e Silva é acreditar que estamos contribuindo para o crescimento de uma personagem literária infantil no imaginário de uma geração que já consome o D.P.A. É colocar o livro no palco, no foco, dando ainda mais brilho a obra Diário de Pila DIÁRIO DE PILAR! – diz Roberto Bomtempo.

Livro já vendeu mais de 600 mil cópias.

O selo literário DIÁRIO DE PILAR, de Flavia Lins e Silva, que hoje mora em Portugal, já atinge a marca de 600.000 leitores, em nove edições publicadas, sendo traduzido para países, como Alemanha, França, México, Argentina, Polônia e China. A autora também é responsável pelo maior sucesso infantil brasileiro dos últimos anos, D.P.A. – Detetives do Prédio Azul, que arrastou para o cinema mais de 2.500.000 de espectadores e está na sua 14ª temporada, no canal Gloob.

– “Diário de Pilar na Grécia” é uma comédia infanto-juvenil feita para toda a família que, de maneira leve e divertida, revela histórias e curiosidades sobre o berço da civilização, a partir da ótica dos deuses, valorizando a amizade, o companheirismo e a coragem. Com texto ágil, inteligente e delicado, a história narra as peripécias de nossa protagonista com seus amigos numa viagem inesquecível -ressalta Tatianna Trinxet, co-produtora da montagem.

Sinopse:

Pilar é uma menina muito esperta e bem-humorada. Ela mora com a mãe e o avô Pedro. Não conheceu o próprio pai, que “misteriosamente” saiu de sua vida, antes mesmo dela nascer. Um dia seu avô parte para uma viagem rumo à Grécia, e ela morrendo de saudades, resolve viajar também. Mas logo depois recebe a notícia de que seu avô não voltará mais de lá… Inconformada e decidida, Pilar encontra um presente deixado por ele: uma rede mágica que pode levá-la a qualquer lugar que desejar.Junto com o gato Samba e o seu grande amigo Breno, Pilar embarca em busca do seu avô, e descobre alguns dos maiores mistérios da vida e o fascinante mundo da mitologia grega, repleto de deuses e heróis.

Ficha técnica:

Baseado no livro de: Flavia Lins e Silva

Idealização: Miriam Freeland

Direção e Adaptação: Symone Strobel

Elenco: Miriam Freeland, Roberto Bomtempo, Viviana Rocha, Leandro Baumgratz, Alexandre Mofati, Ana Amélia Vieira, Pedro Monteiro e Symone Strobel

Direção de movimento: Paula Águas

Direção musical e Canções originais: Kleiton & Kledir

Desenho de Luz: Felipe Lourenço

Cenário: Natália Lana

Figurino: Bruno Perlatto

Adereços: Alexandre Guimarães

Adereços especiais (Asa do Pégaso e Peixes): Ricardo Denyz

Visagismo: Sid Andrade

Produção: Miriam Freeland e Tatianna Trinxet

Co-Produção: Constelar, Arte, Diversão e Cultura

Realização: Movimento Carioca Produções Artísticas

Serviço:

“Diário de Pilar na Grécia”

Estreia: 03 de agosto de 2019

Local: Teatro Clara Nunes – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 Gávea

Telefone: (21) 2274-9696

Horário: 16h – Sábados e Domingos

Preços: R$ 70,00 (inteira) R$ 35,00 (meia)

Classificação Indicativa: Livre

Até: 01 de setembro de 2019