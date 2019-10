Dicas de Resort: Patachocas, Morro de São Paulo

PATACHOCAS



Localização: Quarta praia, s/n – Morro de São Paulo – Cairu – Bahia

Área: 250.000 m2

Website: www.patachocas.com.br

Reservas: +55 (75) 3652-2129/2130 / +55 (75) 9 9973-0113

E-mail: reservas@patachocas.com.br / comercial@patachocas.com.br



Foto Divulgação – Reprodução www.patachocas.com.br

O HOTEL

Situado na quarta praia de Morro de São Paulo – a maior da ilha -, em uma antiga fazenda de cocos à beira-mar, o Patachocas é um hotel de padrão internacional que fica debruçado à frente de uma extensa faixa de areia clara e um mar de águas calmas e cristalinas.

A arquitetura integra-se em perfeita harmonia com a natureza. Respeitando a vegetação nativa e utilizando elementos naturais para reproduzir a biodiversidade local, garante charme, conforto e comodidade sem ofuscar toda a exuberância das belezas naturais de Morro de São Paulo.

Abrigado por uma barreira de corais, quando a maré está mais baixa os hóspedes podem desfrutar das piscinas naturais a pouco metros das suas acomodações. Um paraíso particular para se aproveitar cada momento com tranquilidade e belas paisagens.

A diversão é garantida com as mais diversas atividades, como esportes náuticos, passeios (ecológicos, a cavalo, às ilhas vizinhas, às piscinas naturais em frente ao hotel), mini aulas de stand up paddle, slake line entre outras atividades de recreação para adultos e crianças.

A infraestrutura de lazer e a simpatia dos funcionários surpreendem. Com design totalmente moderno e impressionantes 1.500 m², a convidativa piscina possui deck molhado e bar interno para atender a todas as idades sempre com máximo conforto, sossego e segurança. Já na praia privativa, com 145 m2, propicia atendimento na areia, cadeiras, sombreiros e serviço de bar.

Pensa que é só? Tem ainda playground infantil, brinquedoteca , casa de bonecas e de jogos, mesa de sinuca, campo de futebol, quadra de tênis iluminada, deck coberto para prática de leitura ou massagem, jardins com rede de frente para o mar, espaços ao ar livre para desenvolvimento de atividades slow down, loja de conveniência e jogos para entretenimento, tais como baralho, dominó, xadrez, dama, gamão e frescobol.

Foto Divulgação – Reprodução www.patachocas.com.br

CARACTERÍSTICAS DAS HABITAÇÕES

Repletas de charme e conforto, o Patachocas dispõe de 84 amplas acomodações de 40m2 cada, que se dividem entre as categorias Bangalôs Luxo e Master, além de apartamentos Luxo Estilo Village. Todos distribuídos por uma vasta área verde, rodeada por muitos coqueiros e em plena sintonia com a natureza, dispondo de vista para os jardins ou para a piscina, e equipados com:

Cama King Size, Queen ou Twin

Ar-condicionado Split

Varanda privativa com rede

Frigobar

Telefone

Wi-Fi gratuito

Tv a cabo e LCD 32”

Smart Tv*

Cofre individual gratuito

Cortinas com blackout

Secador de cabelos

Cafeteira elétrica Nespresso*

Chaleira elétrica

Amenities Natura*

Enxoval diferenciado*

* Itens disponíveis apenas na categoria Bangalô Master

RESTAURANTE E BARES

Para quem aprecia a boa gastronomia, o Patachocas é a pedida perfeita. Com vista panorâmica para o azul do mar e para o verde dos jardins, a experiência gastronômica do hotel agrada até aos paladares mais exigentes. Os ambientes diferenciados proporcionam privacidade e aconchego, sendo perfeito para jantares reservados ou grandes reuniões familiares. Em seu cardápio, com especialidades da cozinha mediterrânea e da culinária regional, destacam-se os sabores e os aromas de massas italianas, risotos e elaborados pratos de carnes e frutos do mar, além das tradicionais moquecas baianas, doces de frutas regionais e famosas cocadas. Nosso menu diversificado oferece pratos individuais, para duas pessoas e para família ( até 4 pessoas).

No café da manhã, farto e variado, encontra-se uma diversidade de frutas exóticas, bolos típicos, pães artesanais e também a tradicional tapioca, que é preparada na hora, além de itens sem glúten ou lactose, para dietas especiais.

O lobby bar, integrado ao restaurante e voltado para área de entretenimento, oferece drinks variados que valem a pena degustar. O bar integrado à piscina permite ainda que o hóspede conheça os drinks e petiscos com muita comodidade, sem sair da piscina.



SERVIÇOS



Equipe de entretenimento para adultos e crianças diariamente

Disponibilidade de cadeiras, sombreiros e toalhas na praia e piscina

Atendimento do bar/restaurante na praia e na piscina

Internet Wi-Fi gratuita

Transporte para vila em diversos horários pré-estabelecidos

Limpeza de quartos diária

Lavanderia industrial

Padaria própria

Copa baby

Massagista*

Baby Sitter*

Room Service das 10h às 22h30*

Monitor noturno para entretenimento de crianças entre 4 e 10 anos das 19h30 às 22h.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Piscina para todas as idades com 1.500 m², bar integrado, deck molhado, ilha e prainha artificial

145 m 2 de praia privativa

de praia privativa Lago para prática de pesque e solte

Playground para crianças e brinquedoteca

Casa de bonecas

Mesas de sinuca, pebolim e jogos para entretenimento como baralho, dominó, xadrez, dama, gamão

Quadra de tênis iluminada e futebol

Mini-aulas de stand up paddle, slackline e treinamento funcional

Atividades de entretenimento, como futebol no campo e na praia, vôlei, futevôlei, polo aquático, hidroginástica, entre outros

Atividades com proposta “slow down” e terapêuticas como Yoga, alongamentos, meditação, caminhadas ecológicas e dinâmicas psicofísicas

Deck coberto para prática de leitura e massagens*

Disponibilidade para aluguel de bicicletas, snorkel, barco/lancha, caiaque e passeios a cavalo*

Loja de conveniência e presentes

Gratuidade de 02 crianças até 12 anos, quando acomodadas no mesmo apartamento dos pais em todos os dias do ano.



* Serviços sob consulta de preços.

Com tantos atrativos e diferenciais, fica difícil não sentir uma vontade imensa de viver dias inesquecíveis neste paraíso.