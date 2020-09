Digital Influencer e Promoter Rodrigo Oliver assina contrato em grande estilo

O produtor, empresário e digital influencer Rodrigo Oliver assinou um grande contrato no inicio desta semana em Itaperuna, sua cidade natal. Trata-se da VaidQ, uma empresa do Grupo Trancaforte, liderada por Carlos Xavier e Camila Xavier, com experiência no ramo de segurança eletrônica e monitoramento 24 horas.

Com uma empresa sempre antenada em oferecer segurança aos seus clientes, a Trancaforte vem inovando trazendo um aplicativo chamado VaidQ, onde o cliente escolhe o motorista com quem quer ir, a qualquer hora do dia e com total segurança.

O digital influencer é o mais novo garoto propaganda do aplicativo VaidQ. Como marco oficial, Rodrigo Oliver retornará em grande estilo à Itaperuna na manhã de terça-feira (29), por volta das 10 horas da manhã, onde será grandemente recepcionado por todos os motoristas do aplicativo no Aeroporto Regional de Itaperuna a bordo de um helicóptero portando a logomarca da VaidQ. Haja glamour!

Se vai viajar, VaidQ? Porque tem sempre um perto de você.

Jornalista Aline Ricciardi.