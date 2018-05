DIOGO NOGUEIRA encanta e comemora dez anos no VIVO RIO

Honrando seu DNA Diogo Nogueira é considerado hoje um dos maiores sambistas do país e o filho de João Nogueira, uma das figuras mais queridas e emblemáticas do samba, se apresenta sexta, 18 de maio, no VIVO RIO, a partir das 22h, comemorando dez anos de carreira.

No início Diogo recebeu um presente de Chico Buarque, a canção inédita “Sou eu”, depois Gravou em Cuba um DVD de clássicos do samba, promoveu encontros de gerações no programa “Samba na Gamboa” e Protagonizou “Sambra”, um espetáculo musical sobre o centenário do samba, que, com o bandolinista Hamilton de Holanda resultou no aclamado disco “Bossa negra”.

Com tanto trabalho e sucesso conquistou dois prêmios Grammy e agora comemora a sua primeira década nos palcos num álbum inteiramente autoral: “Munduê” com parcerias ilustres como Dona Ivone Lara, Bruno Barreto, Hamilton de Holanda, Bruno Castro, Ciraninho, Inácio Rios, Leandro Fregonesi, Mosquito, Felippe Donguinha, Raphael Richaid, Rodrigo Leite, Rodrigo Lopez e outros.

No repertório canções que despertam o otimismo, como em “CORAGEM” , “DANÇA DO TEMPO” e “ANDEI LÁ”; contagiantes como “MUNDUÊ” e “MERCADO POPULAR”, que canta com Lucy Alves; faz dueto com Arlindinho em “ME CHAMA” e deixa o público apaixonado em canções como “EM NOME DO AMOR”, “NO PÉ QUE ESTÁ”, “ENREDOS IDEAIS”, “A CADA DIA” e “PAIXÃO EMOLDURADA”.

INFORMAÇÕES – telefone 21 2272 2901

http://vivorio.com.br/eventos/diogo-nogueira/

