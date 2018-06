“Discoteque Celebrare” na Vivo Rio

O Vivo Rio se transformará na maior discoteca do Brasil com a Banda Celebrare!

Show de lançamento da turnê “Discoteque Celebrare”

Dia 30 de Junho no Vivo Rio.

Foto Evandro Tavares

A psicodelia, a influência latina e os famosos falsetes marcam a “Era Disco”, que será revisitada na nova turnê “Discoteque Celebrare” da banda Celebrare, no dia 30 de Junho no Vivo Rio.

Influências do show:

Música Disco, Disco Music, Dance Music, Discoteca… são muitos os nomes que batizam esse estilo musical, tão famoso nas danceterias de todos os cantos do mundo durante os anos 70 e início dos anos 80. Pistas de dança embaladas por vários hits nas vozes inconfundíveis de Donna Summer, Gloria Gaynor, Barry White, Diana Ross, Village People com suas coreografias e muitos outros. Nos cinemas, nada representou e marcou mais essa época da cultura popular do que o filme Os Embalos de Sábado à Noite, que revelou John Travolta para o mundo.

Sobre a Turnê:

No país do samba, a música Disco teve seu espaço mais especial localizado no número 22 da Rua Visconde de Pirajá em Ipanema, endereço da “New York City Discotheque”, onde hoje existe apenas um estacionamento. Pioneira no Brasil, esta discoteca marcou a noite carioca dos anos 1970, inspirando, posteriormente, Ricardo Amaral e Nelson Motta, que abriram suas próprias boates: A “Papagaio” e a “Dancin’ Days”. Por muitos anos foram as maiores discotecas do Rio de Janeiro, criando tendência para todo o mercado no Brasil. Discos como “Tim Maia Disco Club” (1978), de Tim Maia com a Banda BlackRio, “Realce” (1979), de Gilberto Gil, e “Frenéticas” (1977) e o icônico “Caia na Gandaia” (1978), das Frenéticas, são indispensáveis para quem sente saudades desta época. Todos esses sucessos nacionais e internacionais e a atmosfera disco estarão presentes na inédita turnê, com novos cenários e figurinos que vão criar o clima de uma verdadeira discoteca dos anos 70 e muita animação.

Sobre o Celebrare:

Idealizada para ser o melhor conjunto de festas do Rio de Janeiro, a trajetória da Banda Celebrare começou a partir de uma parceria entre os músicos Marco Manela (vocal), Sylvia de Galhardo (vocal), Fabio Mondego (vocal), Lucia Perez (vocal), Emerson Mardhine (baixo e vocal), Mario Grigorowski (sax e flauta) , Claudio Gurgel (guitarra), Deborah Levy (teclados) e Eduardo Lissovsky (bateria), sendo que o primeiro e o último tinham o projeto de montar uma banda cover, com um repertório voltado principalmente para os anos 70, mas que não deixasse de fora canções atuais. Anos depois, Fabio, Lucia e Eduardo foram substituídos pelos vocalistas Ricardo Diniz e Fabíola Andrade e pelo baterista Xande Figueiredo. A Banda Celebrare possui mais de 20 anos de carreira e, no início, faziam suas apresentações somente em festas fechadas. Atualmente já foi assistida por mais do que 2,5 milhões de pessoas por todo o país. Fora do país já tocaram em Punta del Este (Conrad Cassino) e em Dubai (no Hotel Atlantis, um dos mais famosos do mundo).

Em uma das primeiras apresentações do grupo, os integrantes conheceram o empresário Ricardo Amaral, proprietário do Metropolitan, que convidou a banda para abrir o show de Barry White e, mais tarde, da cantora Des´ree. Hoje é consagrada como a maior banda de Dance & Disco Music do Brasil.

Serviço:

Data: 30 de Junho

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ

Horário do evento: 22h

Abertura dos portões: Duas horas antes do show.

Classificação etária: 18 anos. Menores de 18 anos entram acompanhados dos pais/responsável.

Atenção: para setores com mesa, a compra de um ingresso garante um assento na mesa selecionada, mas não em uma cadeira específica. Os assentos são ocupados por ordem de chegada.

Valores:

Camarote A R$ 200,00

Camarote B R$ 160,00

Balcão R$ 100,00

Frisa R$ 150,00

Pista R$ 90,00

Plateia A R$ 170,00

Plateia B R$ 150,00

Plateia C R$ 120,00

