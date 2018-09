DISPLAY volta no “Pagode Retrô”+Flashback no Mackenzie

O sucesso da união do Pagode anos 90 mais o Flashback fez a festa voltar sexta, 14 de setembro, no Mackenzie do Méier (tel: 2269-0082). A partir das 21h os VJ´s Bosco e Carlos Eloy vão agitar a pista apresentando a Disco dos anos 70, o pop e dance dos anos 80 e 90, simultaneamente com clipes no telão, na “PAGO RETRÔ”.

O grupo DISPLAY (foto) volta com sucessos de ‘Só Pra Contrariar’, ‘Soweto’, ‘Molejo’, ‘Raça Negra’ e outros, comandado a alegria e atraindo um público variado para a vida noturna do Grande Méier.

– Foi um sucesso incrível a primeira edição, com muitos elogios. As pessoas comentaram a qualidade do som e luz, mas principalmente pelos ótimos momentos que curtiram com os pagodes e sucessos do flashback. Então vamos repetir a diversão – aposta o produtor Elton Carlos

SERVIÇO

Pago RETRÔ A Festa – Sexta, 14/09 a partir das 21h, com o Grupo DISPLAY – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Te: 2269-0082 – Ingresso: R$15,00. Classificação 18 anos