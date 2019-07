‘Divas no Altar’reúne novidades e tendências do mercado wedding

Em sua 9ª edição, evento conta com mais de 60 expositores especializados em casamentos

No domingo, 21 de julho, o Museu de Arte Moderna – MAM recebe a 9ª edição do evento “Divas no Altar”, feira que reúne fornecedores do mercado wedding com opções de serviços exclusivos aos casais que estão planejando o grande dia.

Idealizado por Luana Di Lauro, do blog de casamentos “Divas no Altar”, sucesso entre noivas e casadas, o evento tem como proposta ajudar os noivos na difícil, porém maravilhosa, tarefa de organizar todos os detalhes do dia do casamento, desde a escolha do bolo, doces, decoração, assessoria de música, fotografia, até o vestido – tudo o que o casal possa imaginar e desejar. Esta edição vai reunir cerca de 60 fornecedores, como Sheraton Rio, Festas, Stephanie Cachapuz, Garibaldi, Ateliê Gora, Santeh, entre outros.

A ideia do projeto “Divas no Altar” teve início quando, ao planejar seu próprio casamento, Luana esbarrou em diversas dificuldades. Então, ela resolveu usar sua experiência para ajudar outros casais na missão de subir ao altar. “Às vezes, é necessário se desdobrar em mil para conseguir encontrar os melhores fornecedores, sem falar que quase sempre estamos correndo contra o tempo. Descobrir serviços que se alinhem ao gosto do casal é uma tarefa extremamente difícil. Nossa proposta é fazer com que os casais encontrem tudo em um mesmo local, conhecendo e experimentando os serviços e produtos, vivendo uma experiência de sonho para tornar o seu grande dia mais que perfeito”, diz Luana.



A expectativa de público para esta edição é de aproximadamente 800 casais. A entrada é gratuita, mas é necessária inscrição prévia. As vagas são limitadas. Os interessados deverão se inscrever pelo link:

https://www.eventbrite.com.br/e/divas-no-altar-tickets-63318263631?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing





Serviço: Divas no Altar – 9ª edição

Local: Museu de Arte Moderna do Rio – MAM -Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo – /RJ

Data: 21 de julho, domingo

Hora:das 16h às 22h

Entrada: gratuita – mediante inscrição prévia