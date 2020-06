DJ Agatha lança Clipe Cantando “Câmera Lenta”, com a participação de MC Nael

Ela é uma das artistas mais bonitas do funk, seu último clipe bateu quase 6 milhões de visualizações.

Ao contrário do que muitos possam pensar, a DJ Agatha, lê, escreve, edita, é costureira, pois ela confecciona o que gosta de vestir… – e aproveitou a quarentena para compor e produzir um clipe. Detalhe, além de DJ, também canta.

Muitos não sabem, mas Agatha foi a Dj que acompanhou a atriz, Helga Nemetik, em algumas edições do PopStar 2019, da Rede Globo. Inclusive a DJ estava na final.

Isolada por conta dessa pandemia, a artista convidou o Mc Nael para escrever algo inovador, uma mistura de trap com funk, diferente de tudo que já havia realizado e escutado atualmente. “Câmera- Lenta” vem para remeter os seus fãs e a quem está com saudades do contatinho nessa quarentena.

O cenário, suas casas. As gravações, separadas e com todo o cuidado para manter a responsabilidade de aglomeração e as normas exigidas pela OMS. Neste clipe, Agatha se desdobra e vira editora, produtora, roteirista e ainda responsável por todo seu figurino.

Nesta 6a-feira, dia 26 de junho, às 20 horas, com a Participação de MC Nael, Agatha lança Clipe Cantando “Câmera Lenta”;

A história nos remete, ao cenário atual que estamos vivendo. A pandemia inesperada mudou o dia a dia de nossa vida social e até os relacionamentos separados entre casais, além da falta da proximidade das pessoas que convivemos diariamente.

Para conferir, é só ir ao canal do youtube: https://www.youtube.com/djagatha Aproveite para acessar as redes sociais: @agathaoficial (instagram e twitter).

Serviço:

Vídeo Clipe “Câmera-Lenta”

Data de Lançamento: Sexta/25 – 20 horas

Canal do youtube: https://www.youtube.com/djagatha.

Letra da Música: Agatha & Nael

Clipe: @rawprodutora

Fotos: @clicksporamor e @rawprodutora

Maquiagem: @ricktavaresmaquiagem

Imprensa: @ricardo.araujo.nascimento

Câmera-Lenta – Um vídeo clipe produzido como nunca havia sido feito antes, cada um de sua casa.

Nesta sexta feira

Assessoria Ricardo Araújo: @ricardo,araujo.nascimento / 21 997267391