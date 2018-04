DJ Jesus Luz e Janaynna no Pesqueirinho Beach Lounge

Dia 23, feriado de Dia de São Jorge, de 12h às 20hrs, o Pesqueirinho Beach Lounge vai servir de palco para a gravação do clipe da cantora sertaneja Janayna, em parceria com o DJ Jesus Luz.Na terça,24, a gravação continua com a presença de atores e convidados, entre 15h e 20h. A casa, aos pés da Praia da Reserva tem um visual de tirar o fôlego, e ambiente agradável tanto para o dia , quanto para a noite. O DJ promete animar o beach lounge e chamar o público para aproveitar o dia.

Em clima praiano, o Pesqueirnho tem cardápio extenso e variado. Para comer em família pedida é o “Dos Mares o Melhor” (Anéis de Lula, Polvo Confit, Camarão, Tilápia, Mexilhões e Lagostim salteados em azeite de ervasna chapa – R$ 168,00). Para se refrescar a casa lançou recentemente nova carta de drinques assinada pela mixologista Jessica Sanchez, as opções são muitas, alcóolicas ou não.

SERVIÇO

Pesqueirinho Beach Lounge

Endereço: Av Lúcio costa S/N – Quiosque 89A/B – Praia do Recreio

Telefones: 3514-2829

Horário (inclusive em feriados): Diariamente, de 8h à 0h

