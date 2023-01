DJs agitam os domingos no Terraço Malkah

O projeto Casa Carandaí 02, do restaurante Malkah, segue agitando os domingos cariocas, das 16h às 22h. Com muita alegria e música boa, no próximo domingo, dia 22, acontecerá a terceira edição do projeto sob o comando do DJ Rodrigo Facchinette.

O Casa Carandaí 02 visa oferecer para cidade um espaço acolhedor com muita descontração e comidinhas gostosas para os cariocas curtirem o verão em ritmo de celebração e alto astral. A cara do Rio de Janeiro!

Programação:

Domingo 22/01 – Rodrigo Facchinette

Serviço

Malkah

Endereço: Rua Visconde de Carandaí, 2 – Jardim Botânico Horário da Casa Carandaí 02: 16h às 22h

Sobre o Malkah

Comida tem que ser gostosa e a vida tem que ser feliz! Essas são as premissas de vida da chef Ludmilla Soeiro, que em 2022 alçou novos voos e abriu seu primeiro restaurante que traz combinações quase que improváveis e surpreendentemente deliciosas e, claro, comprovam toda a intensidade criativa da chef. – o Malkah;

Essa nova empreitada, além da chef, tem também no comando outra expert na gastronomia – a empresária Erika Rangel (filha da chef Isis Rangel). Criada entre temperos e aromas baianos, Erika fica na gestão do negócio.

O Malkah ocupa um casarão de 3 andares no número 2 da Rua Visconde de Carandaí, Jardim Botânico – esquina com a Lopes Quintas. O nome Malkah significa Rainha em hebraico. Nossa cozinha veio para agregar novos e antigos amigos em torno da boa mesa, do bom papo e dos drinks.