DJ´s ‘mandam’ em Open Bar Rock no Brooks Méier

A quarta Open Bar no Brooks Méier passou a ser mais Rock´n Roll a partir de agora. O recém-inaugurado pub irlandês que promove shows e tributos com bandas ao vivo do estilo durante a semana, reserva a quarta para o público beber sem preocupação, mas faltava algo, agora não falta mais.

– Vamos ter os DJ´s Wagner Fester e Rafael Barreto comandando a pista com o melhor do Rock. O público vinha pedindo para curtir também algo na quarta e conseguimos estas feras, com muita bagagem, que são especializados nos clássicos e nas novidades do mundo rock – conta o gerente Rocco.

SERVIÇO

Brooks Pub Méier – Rua Barão de São Borja, 11

De terça a sábado a partir das 19h.

Quarta OPEN BAR. liberados: Chopp, Suco de frutas, Coquetel sem álcool , Mojito, Piña Colada, Caipivodka, Caipirinha. Entrada: R$ 50,00

