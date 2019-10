Do ocidente ao oriente Dr Fabio Barros busca perfeição na técnica de Harmonização Facial

Dr Fábio Barros não pára.

Na última terça-feira, 01/10, ele embarcou para a Coréia do Sul para uma imersão em fios faciais, com o inventor dos fios de PDO, Dr Han Jun Kwon.

Os fios de PDO são umas das mais novas técnicas de harmonização facial.

Com os fios é possível promover efeito lifting, realizar contornos faciais, dentre outros diversos procedimentos.

Fabio Barros relata que prefere buscar o melhor da técnica com o próprio inventor dos fios, Dr Kwon, para trazer ainda mais segurança para os seus pacientes.

Os fios de PDO formam uma fibra de colágeno e, com o tempo, é reabsorvido, não oferecendo riscos à saúde. – O procedimento é realizado no próprio consultório sob anestesia local. Finaliza Dr. Fabio Barros, Master em Harmonização Facial em Miami que, agora está em uma imersão em Fios de Sustentação na Coréia do Sul.

www.drfabiobarros.com.br

INstagram: @FabioRicardoBarros