Documentário “Segredos do Putumayo” está disponível nas plataformas digitais

“Segredos do Putumayo”, documentário dirigido por Aurélio Michiles, está disponível nas principais plataformas digitais de aluguel do País (confira detalhes abaixo). O filme passou por diversos festivais importantes, como Hot Docs e Vancouver Intl Film Festival (Canada), Galway Film Fleadh e Foyle Film Festival (Irlanda), Rencontres du Cinema Latino-americain (França), AFI DOCS (EUA), Festival de Cine de Lima (Peru), entre outros.

O documentário narra as investigações do ativista irlandês Roger Casement, então cônsul britânico no Brasil, sobre a escravização e o assassinato de milhares de indígenas que eram forçados a trabalhar na coleta de borracha. No filme, a voz de Casement é interpretada pelo ator Stephen Rea (de “V de Vingança”, “Entrevista com Vampiro” e “Traídos pelo Desejo”, pelo qual foi indicado ao Oscar em 1993 na categoria “Melhor Ator”).

Com produção de Patrick Leblanc e roteiro de Aurélio Michiles, Danilo Gullane e André Finotti, o documentário conta com a participação do historiador Angus Mitchell, do escritor Milton Hatoum e de importantes moradores dos quatro povos (Uitoto, Bora, Okaina e Muinames) habitantes de La Chorrera (Colômbia) — que dão testemunhos sobre os fatos ocorridos em seu território.

“Mais de um século depois dos acontecimentos trágicos vividos pelos povos indígenas do Putumayo, relacionados ao extrativismo da borracha, ainda persiste uma insidiosa agressão contra os direitos humanos e contra aqueles que ousam defender os povos indígenas. Aqui no Brasil, de acordo com os órgãos responsáveis, até maio de 2022, 19 ativistas já foram assassinados”, afirma Aurélio Michiles.

“A Colômbia, onde aconteceu o massacre do Putumayo, relatado por Roger Casement em seu ‘Diário da Amazônia’, é hoje o país que mais persegue ativistas dos direitos humanos. As lutas das comunidades amazônicas por direitos à autodeterminação e à justiça básica perduram diante das ondas selvagens do desenvolvimento econômico e de uma intolerância cultural e racial crescente”, completa o roteirista.

“Segredos do Putumayo” — direção de Aurélio Michiles

O documentário está disponível nas seguintes plataformas digitais: Google Play, Youtube FIlmes, Apple (Itunes), Vivo Play e Claro TV+. Os preços do aluguel digital devem ser consultados nos serviços de streaming.

Ficha Técnica:

Direção: Aurélio Michiles

Voz de Roger Casement: Stephen Rea (Participação Especial)

Roger Casement (ator): Dori Carvalho

Roteiro: Aurélio Michiles, Danilo Gullane e André Finotti

Direção de Fotografia: André Lorenz Michiles

Edição: André Finotti

Música Original: Alvise Migotto

Desenho de Som e Mixagem: Ricardo Reis (ABC), Miriam Biderman (ABC)

FIlme produzido por: Patrick Leblanc

Produção: 24 VPS FILMES

Duração: 83 min.

Sobre a distribuidora O2 Play

A O2 Play é dirigida por Igor Kupstas sob a tutela de Paulo Morelli, sócio da O2 Filmes e faz parte do grupo O2, que tem como sócios também o cineasta Fernando Meirelles e a produtora Andrea Barata Ribeiro. Em atividade desde 2013, a O2 Play se diferencia das demais distribuidoras por trabalhar além do cinema, TV e vendas internacionais, o VOD (Video on Demand), licenciando conteúdo para além de 30 plataformas digitais.

Já foram mais de 60 filmes lançados em cinemas, entre títulos brasileiros premiados, como “Sócrates” e “Chorão – Marginal Alado” e internacionais, como “O Irlandês”, “Dois Papas” e “Não Olhe Para Cima”, em parceria com a Netflix, “Drive My Car”, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional e “Crimes of the Future”, em parceria com a Mubi.