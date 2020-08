Doenças que chegam com o frio

Infecções urinárias e cálculos renais aumentam com menor consumo de água.

O frio que está fazendo todo mundo sofrer, ainda traz um risco extra para as mulheres: a infecção urinária. Com baixa ingestão de água (por causa da menor sensação de sede) e a menor umidade, o risco de contrair a doença aumenta ainda mais – ela atinge cerca de um terço de toda a população feminina do planeta, pelo menos uma vez na vida.

“O ato de urinar é o responsável pela limpeza do canal da uretra. Quando não ocorre com a frequência que deveria, as bactérias ficam retidas no local, aumentando as chances do surgimento de uma infecção”, explica o Dr. José Alexandre Araújo, um dos sócios do Centro Urológico Copacabana. A mulher é mais afetada pela doença por motivos anatômicos. “A uretra da mulher, além de ser mais curta do que a do homem, está mais próxima do ânus, o que favorece a passagem de microrganismos para a região”, explica José Alexandre.

Pelos mesmos motivos, outro problema de saúde que vem com as baixas temperaturas são os dolorosos cálculos renais. “A dica é prestar atenção na quantidade ingerida e não deixar para beber apenas quando sentir sede. No calor ou no frio, beba sempre água e mantenha seu organismo hidratado e equilibrado. E não deixar que o frio faça com que a que a ida ao banheiro seja evitada”, explica o Dr. Bruno Carvalho, também do CUC.





