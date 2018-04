Dois presentes para mães apaixonadas por japas!

O Azumi, restaurante genuinamente japonês e familiar, tradicional em Copacabana, selecionou especialmente o Inari Zushi (foto) (R$16 a unidade) para ser apreciado pelas famílias no Dia daMães. A iguaria vem direto do caderno de receitas da matriarca Yumiko, mãe de Alissa Ohara, sócia da casa, que escolheu o delicioso sushi em forma de trouxinha para homenagear as mães que não dispensam a tradicional culinária oriental. O prato é preparado com fatias de tofu cozido em uma mistura de shoyu, saquê e açúcar. São cortados ao meio em forma de saquinho, generosamente recheados com arroz avinagrado. Alissa conta que cada família tem seu tempero particular, mas que, assim como no interior do Japão, o Inari Zushi ou Onari Sun, como também é conhecido, é servido em ocasiões especiais.

Além disso, o Azumi também separou, para as mamães apaixonadas por sushi, um delicioso mix de sushis surpresa (R$50), preparado com todo carinho e com a excelente qualidade característica da casa. É só escolher o prato favorito, marcar com toda a família e fazer do Dia das Mães um combinado especial de amor e boa gastronomia.

Já o contemporâneo oriental Yumê, considerado um dos melhores restaurantes japoneses do Rio e que ocupa um belíssimo casarão no Jardim Botânico, convida os comensais a comemorarem o Diadas Mães em grande estilo, degustando todas as delícias gastronômicas da casa.

Para o dia, a talentosa dupla de chefs Edvan Medeiros e Flávio Alves, que comandam com maestria a cozinha do restaurante há muitos anos, vão preparar um combinado especial nomeado de Haha no hi (foto) (R$ 240 com 54 peças de atum e salmão) que significa literalmente Dia das Mães em japonês. Hum…surpreendente!

Os clientes ainda terão a oportunidade de saborear o prato cercados da gostosa atmosfera do Yumê, como por exemplo, no lindo espaço Jardim Japonês, onde os comensais ficam sentados sobre um envidraçado lago de carpas, admirando o céu carioca graças ao teto retrátil do restaurante. Que tal?

Serviços:

Azumi

Rua Ministro Viveiros de Castro 127, Copacabana – 2295-1098

Dom a quin, do meio-dia às 15h; e das 19h à meia-noite. Sex e sáb, do meio-dia às 15h; e das 19h à 1h.

