Escritor, dramaturgo, roteirista e diretor estreia “Dona Ivone Lara – O Musical” em São Paulo



No próximo dia 30 “Dona Ivone Lara – O musical” começa no Teatro Sérgio Cardoso sua temporada paulista, depois de grande sucesso no . Escrito e dirigido por Elisio Lopes Jr. (em boa parte do processo com o auxílio luxuoso da própria Dona Ivone) o espetáculo é mais um exemplo do toque de Midas de Elisio. Seja no teatro ou na TV, onde assina todos os programas estrelados por Lázaro Ramos, por exemplo. Ou no cinema – ele também &eacu te; um dos roteirista de “Medida Provisória”, filme de estreia de Lázaro como diretor.



Também é ele que dirige “Tia Má Com a Língua Solta”, primeiro stand up estrelado por uma mulher negra e um sucesso nacional. Sempre emprestando seu toque único de inteligência e apresentando uma nova forma de abordar e exprimir a mais que necessária consciência negra.

Elisio é também um grande incentivador do “black money”, movimento nascido nos Estados Unidos e que prega que negros devem investir em empreendimentos que representem sua origem – e também privilegiar o consumo de iniciativas assim. Coisas que vão desde produções que discutem diretamente a causa negra até coisas como bonecas negras para crianças e produções milionárias, como o campeão de bilheteria “Pantera Negra”, que j á rendeu mais de um bilhão de dólares. Enfim, produtos que representem os negros e incentivem sua estima, aceitação e empoderamento.



Roteirista de programas como “Espelho”, “Lazinho com Você” e “Esquenta”, diretor também de shows, como o que deu origem ao DVD de Ivete Sangalo “Acústico em Trancoso”, autor de “Trilogia da Noite”, entre outros livros, e Mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Elisio é também um ativista ferrenho pela causa afro-brasileira.

O baiano radicado no Rio de Janeiro é o primeiro redator final negro da TV aberta brasileira e se especializou na construção de roteiros e espetáculos de entretenimento tendo a cultura negra como matriz criativa. Graças à sua atuação e conquistas, Elisio foi um dos finalistas do prêmio “Sim à Igualdade Racial” de 2018, na categoria “Raça em Pauta” – e assinou o roteiro da edição deste ano. As pessoas, em especial as de talento e sensibilidade, costumam escutar Elisio Lopes Jr. – e gostar muito do que ouvem.

