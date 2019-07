Dor e humor na pele de Edmilson Barros

Ator volta às novelas em “Bom Sucesso”, filma “Minha Mãe é Uma Peça 3” e está na nova temporada de “Tô de Graça”

Ausente das novelas desde o Aníbal de “Pega Pega”, Edmilson Barros retorna para uma participação muito especial em “Bom Sucesso”, próxima trama das 19h da TV Globo, que estreia dia 29. Ele será o médico que anuncia a leucemia de Paloma (Grazi Massafera), logo no primeiro capítulo da obra de Rosane Svartman e Paulo Halm.

Edmilson também está em “Minha Mãe é Uma Peça 3”, ainda em filmagem – faz um divertido porteiro neste novo capítulo da franquia de sucesso de Paulo Gustavo. No Multishow, grava a terceira temporada de “Tô de Graça”. E roda para a TV Jornal, do Recife, a série “Biografias Urbanas”, que conta histórias de Recife e Olinda na visão do seu personagem, um motorista de táxi que sabe tudo sobre as duas cidades pernambucanas.

O pernambucano Edmilson Barros trabalhou durante mais de 30 anos em jornada dupla como ator e também como engenheiro elétrico, boa parte do tempo em plataformas de petróleo. Ele se aposentou no começo de 2017 e pela primeira vez na vida pode se dedicar integralmente ao trabalho de ator.

Isso não impediu que construísse uma carreira sólida no cinema (“Baile Perfumado”, “Sem Controle”, “O Bem Amado”, “A Máquina”), teatro (“Mamãe Não Pode Saber”, “Doze Homens e Uma Sentença”, “Edukators”, “Bonitinha, Mas Ordinária”) e, claro, na TV (“Decamerão”, “Gabriela”, “Velho Chico”, “Cordel Encantado” e muito mais). Isso o tornou um nome sempre lembrado por diretores de peso como João Falcão, Guel Arraes, Jorge Furtado, José Luiz Villamarim, entre outros. Morando de vez no Rio e com a disponibilidade que sempre sonhou, Edmilson no momento cursa História na UERJ e, além da TV, alterna trabalhos no teatro e no cinema. Recentemente, participou da refilmagem de “Boca de Ouro”, clássico de Nelson Pereira dos Santos, agora dirigido por Daniel Filho. Também está em “Medida Provisória”, filme de estreia de Lázaro Ramos como diretor, e em “Três Verões”, novo de Sandra Kogut.

Para mais informações,

Helcio Alves – (21) 99594 1958