Dores musculares na quarentena podem ser sinal de várias doenças

Elas vêm e vão, muitos ignoram, outros, para piorar, se auto-medicam mas as dores musculares ou mialgias são claros avisos do corpo. Surgem geralmente por esforço excessivo (sobrecarga além da capacidade), alterações posturais, microtraumas de repetição ou até mesmo o estresse e até mesmo má alimentação.

– A dor é um mecanismo de autoproteção que alerta o corpo para a possibilidade de surgirem lesões. Diante de estímulos químicos, térmicos ou mecânicos, as terminações nervosas “avisam” ao organismo que há o risco de o músculo ser danificado – alerta o Ortopedista Daniel Carvalho.

Em tempos de quarentena então, devido a Pandemia do COVID 19, este tipo de dor pode ser sinal de várias doenças. Por isso o Dr. Daniel recomenda atenção para:

– Distúrbios hormonais, como hiper e hipotireoidismo, que promovem dores musculares e estão geralmente ligados a sinais como aumento ou diminuição da sensação de calor ou frio;

– Disfunções hidroeletrolíticas, como hiper ou hipocalemia (alteração de controle de potássio no sangue), apresentando aumento de incidência de dores musculares e câimbras;– Fadiga crônica, fibromialgia, infecções virais e bacterianas, gripes e lúpus

– Estatinas, medicamentos prescritos para tratamento de colesterol alto, igualmente provocadores do problema.

O índice de massa corporal acima do indicado, a má postura, dietas restritivas em carboidratos e níveis de proteína abaixo do recomendado, podem predispor à dor e a lesões. O especialista em ortopedia do esporte também lembra que as dores musculares surgem por movimentos repetitivos, por isso atenção e cuidado com seu corpo além do descanso “são essenciais para aqueles que levam uma vida muito agitada” – ensina

