Dr. Fabio Barros é convidado para novo quadro ‘Fala Doutor’ na Rede TV do Espírito Santo

A ideia é contar com a experiência e conhecimento desse especialista em um novo quadro, “Fala Doutor”.

Dr. Fabio Barros vai falar sobre todos os procedimentos de harmonização facial, desde os mais simples até os mais complexos. Trará profissionais da área para compartilhar suas experiências nos procedimentos realizados, famosos, entre outras surpresas. Além disso, ele vai dar dicas valiosas sobre como escolher um bom profissional para realizar esses procedimentos, garantindo a segurança e o resultado esperado pelos pacientes.

Essa é uma oportunidade única de aprender tudo sobre a harmonização facial com um dos maiores especialistas do país. Não perca a chance de acompanhar o “Fala Doutor” e ficar por dentro de tudo o que há de mais atual e importante na área da beleza e da saúde.

Não perca essa oportunidade!

“Fala Doutor” terá sua estréia no dia 29 de janeiro, domingo às 10:30 com reprise toda quarta-feira às 14:30. Quem não é do ES, poderá assistir pelo portal https://esflix.com.br/programas/ta-na-rede/.

Acompanhe também pelo site www.drfabiobarros.com.br e o Instagram @fabioricardobarros as novidades da programação.