Dra. Gabriella Dair ganha pela terceira vez a melhor Veterinária de Itaperuna e região.

No dia 13/12/2019 Dra Gabriella foi eleita mais uma vez pelo público e pela repórter Ivonete Oliveira e equipe a melhor Veterinária de Itaperuna e região. Com seu amor pelos animais e profissionalismo Dra Gabriella se destaca em nossa cidade! Especialista em Clínica e Dermatologia de pequenos animais, Dra Gabriella está sempre preocupada com seus pacientes e os atende com todo amor e carinho. ( Diz um dos seus clientes.)

A Veterinária renomada atende Itaperuna e Região , a tal é proprietária da Clínica Veterinária Vet Care que se localiza na Rua Gil Vieira Leite 763 , bairro Aeroporto juntamente com seu esposo Veterinário cirurgião Dr. Felicio Motta; Juntos formam uma bela parceria!!!

Parabéns mais uma vez Dra. Gabriella Dair.