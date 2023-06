Dra. Lídia Henninger: Harmonização de Stênio Garcia e a Polêmica

No mundo das celebridades, as mudanças de aparência geralmente causam grande alvoroço, ainda mais quando é algo tão repentino apresentado na mídia, quanto a harmonização facial do ator veterano Stênio Garcia, de 91 anos. Esse tema tornou-se o centro das atenções após a revelação de sua harmonização facial no programa Fofocalizando, do SBT. A resposta da internet foi imediata e intensa, com muitas pessoas criticando a decisão do ator.

A principal controvérsia em torno da harmonização facial de Stênio não foi apenas sobre sua idade, mas também sobre a quantidade aparente de produto aplicado para obter o resultado final. Isto levanta uma questão importante: existe um limite de idade ou de aplicação para este tipo de procedimento?

A Dra. Lidia Henninger, representante do Conselho Regional de Odontologia, em resposta a essa polêmica, atraiu uma reflexão mais compassiva e respeitosa. Ela nos lembra de que a empatia é fundamental. “Todos nós temos que aprender o que é empatia. Se colocar no lugar do outro,” Alegou a doutora, defendendo a escolha de Stênio ao dizer, “Olha como o Stênio Garcia está feliz! E ele deixa isso claro no vídeo, gente! “

A Dra. Henninger garante a importância da conduta ética no campo da saúde, citando os artigos 11 e 12 do código de ética profissional que proíbem a inclusão e promovem o respeito mútuo entre os profissionais e seus pacientes. E, no caso de questionar as escolhas técnicas de um colega, ela lembra do artigo 13, que define o Conselho Regional como a instância adequada para discutir essas questões, ao invés de trazê-las à mídia social.

A assessora de Stênio, Claudia Magalhães, também se manifestou sobre o assunto, reforçando que a decisão foi totalmente do ator. “Ele gosta e ele quis fazer a harmonização, isso que vocês têm que entender. Quer ficar gatão, ele adora, se cuida. É muita falação em cima de uma coisa que não existe.”

Stênio Garcia, por sua vez, parece não se arrepender de sua decisão. Ele admitiu estar ciente de que seu rosto ficaria inchado por cerca de 15 dias após o procedimento, mas estava disposto a aceitar isso para melhorar sua aparência. “Claro, quero tirar proveitoso disso. Não quero ficar um garotinho, mas se puder ficar menos enrugado.”

No fim das contas, a harmonização facial de Stênio Garcia levanta uma discussão interessante sobre os limites da beleza e do envelhecimento. Aos 91 anos, ele desafiou as normas convencionais e exigidas que nunca é tarde para se sentir bem consigo mesmo. Talvez a lição mais importante desta controvérsia seja a necessidade de mais empatia e menos julgamento em nossas reações às escolhas dos outros.