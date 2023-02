Dra. Simone Torres troca a toga pelo abadá e cai na folia

A mestra vai passar todos os dias de folia como convidada especial no Camarote da Revista Caras, o mais brilhoso do Brasil.

Dra. Simone tem um quadro no Programa IBTV, que visa prestar um serviço a sociedade em relação ao Direito, o programa é apresentado por Diuli Ferreira, e é exibido todas as segundas-feiras pela TV CARAS.

Reconhecida internacionalmente por universidades como a Oxford e premiada em Dubai, a advogada trabalhista Simone Torres sempre foi uma referência principalmente na área trabalhista.

A mestra é Advogada do Sindicato dos Bancários, delegada da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Niterói, diretora da AFAT (Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas) e integra a Comissão da Justiça do Trabalho da OAB do Rio de Janeiro e Niterói.

Além de tudo isso ela tem um dos escritórios de advocacia mais famosos do Brasil na área de direito do trabalho.

Brilhante, a advogada utilizou seus conhecimentos na área trabalhista com sua própria equipe otimizando as funções e criando um ambiente espetacular para todos.

“Ninguém constrói nada sozinho. Procuro identificar nas pessoas o que elas tem de melhor, e não basta ter uma equipe de excelentes profissionais, mas também de excelentes pessoas”, explica

Hoje ela está bombando na mídia e no melhor camarote do carnaval do Rio ao lado de influencers e artistas de todo o país, curtindo momentos mágicos direto da Marquês de Sapucaí. “Estamos muito animados para esse carnaval pós-pandemia. Com certeza será uma grande festa e o camarote da Caras sempre arrebenta!” Comemorou Simone.

Se algum famoso tiver problemas jurídicos durante este Carnaval, já sabemos a quem eles poderão recorrer, né? Nossa Dra. Simone mesmo nos momentos de lazer não dispensa uma boa causa.