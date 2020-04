Drogaria Venancio oferece vacinação contra a gripe em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

A Drogaria Venancio vai oferecer gratuitamente a vacina contra a gripe em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do , entre os dias 27 e 30 de abril. A campanha, que acontecerá das 10h às 16h, é voltada exclusivamente para portadores de doenças crônicas e não transmissíveis* e que tenham entre 15 e 59 anos. É imprescindível que as pessoas apresentem documento com foto, além do pedido médico, exame laboratorial ou a receita da medicação (prescrição de medicamentos de uso contínuo) com data e emissão de no máximo um ano, de forma que comprove que o paciente faz parte do grupo que se enquadra na campanha.

A vacinação será realizada em 13 filiais da rede nas salas de atendimento farmacêutico com toda infraestrutura e segurança necessárias para a realização da aplicação da vacina e a tudo que tange os cuidados com o cenário atual do Coronavírus. Para acesso à loja é obrigatório que o paciente esteja utilizando máscara, seguindo o decreto municipal vigente.

Vale ressaltar que um número limitado de doses é liberado diariamente pela Secretaria Municipal da Saúde. Será considerada a ordem de chegada para o atendimento.

Lojas Participantes:

Zona Norte

· Ilha do Governador: Estrada da Cacuia, 203 A

· Madureira: Estrada do Portela, 17 LJ

· Méier: Rua Dias da Cruz, 110

· Tijuca: Av. Maracanã, 834

· Vila Isabel: Av. Professor Manuel de Abreu, 693

Zona Oeste

· Barra da Tijuca: Av. das Américas, 500 / Bloco 8, lojas 119 a 122

· Barra da Tijuca: Av. Ayrton Senna, 2541 / Bloco A

· Taquara: Rua Apiacás, 372

Zona Sul

· Botafogo: Rua Voluntários da Pátria, 128

· Copacabana: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 791

· Flamengo: Rua Marquês de Abrantes, 88

· Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 414

· Jardim Botânico: Rua Jardim Botânico, 726, lojas A e B

Importante ficar atento às situações em que a vacina não deve ser aplicada. É o caso daqueles que apresentem febre aguda, pessoas com antecedentes de alergia grave a componentes do ovo ou que tenham tido algum tipo de reação a outras vacinas. Nestes casos, recomenda-se adiar a vacinação até modificação do quadro, para não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Dor e vermelhidão no local são sintomas comuns após a aplicação. Algumas pessoas, às vezes, também apresentam febre e dores de cabeça, o indicado é utilizar compressas frias no local.

Vale lembrar que a vacina contra a gripe não evita o Coronavírus, mas protege os grupos de risco contra a influenza.

*Doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesidade e pessoas que portem trissomia ou sejam transplantadas.