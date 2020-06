Dúvidas frequentes dos pacientes sobre as Facetas dentárias.

Divulgação

As facetas de porcelana são um procedimento permanente e duram para sempre.

Mito: a duração de uma faceta dentária varia muito e vai depender do cuidado que o paciente tem.

As facetas de porcelana são mais duráveis do que as facetas de resina composta.

Verdade: nas facetas de resina, a durabilidade é menor e o aspecto natural que apresenta é sempre inferior, devido a propriedades do material.

O processo para colocar as facetas é doloroso.

Mito: a colocação das facetas ocorre de forma indolor, sendo feita anestesia local caso haja necessidade.

Quem tem bruxismo não pode usar.

Mito: o Bruxismo é uma desordem funcional, onde a pessoa afetada range ou aperta os dentes inconscientemente. O uso das facetas de porcelana é liberado, mas o paciente precisa usar uma placa de mordida após a realização do procedimento

As facetas alteram apenas a coloração do elemento dental, sem trazer outras mudanças significativas ao dente, como no tamanho e forma.

Mito: Além da cor, as facetas podem mudar o formato e tamanho do dente para um resultado mais harmônico. Em casos que não requerem uma alteração muito considerável, elas podem modificar também a posição dos dentes e serem usadas para correção de diastemas.

