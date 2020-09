É bom fazer o bem. Que tal AJUDAR os GATINHOS RESGATADOS das ruas do Rio?

Empresa VELOPET cria canal online exclusivo para DOAÇÕES de ração, sachês e medicamentos para os bichanos resgatados pelo Projeto Guguzinho.

Antes da Pandemia já era difícil ajudar os animais abandonados na rua…

Sempre foi muito complicado ajudar os animais “de rua, em estado de abandono. Mas, agora, com a pandemia do coronavírus essa missão tornou-se ainda mais difícil. Há mais de 6 anos, o Projeto Guguzinho, resgata, cuida e disponibiliza para adoção responsável, gatinhos abandonados nas ruas do Rio de Janeiro.

Em tempos normais já era difícil conseguir doações para os animais resgatados, imagine em meio à pandemia, então… O grupo de ajuda diminuiu consideravelmente, muitas das pessoas que sempre colaboravam perderam seus empregos e não podem ajudar mais, e com isso as verbas do Projeto minguaram drasticamente. Porém, os animais continuam tendo que se alimentar e fazer uso medicamentos.

Apoio da VELOPET

Apesar de todos os contratempos, os responsáveis pelo Projeto encontraram uma maneira de conseguir doações de forma prática e segura. Eles já eram clientes da VELOPET, empresa que faz vendas online de produtos para pets em geral. Entraram em contato com a Velopet e a empresa criou um canal exclusivo de DOAÇÕES para o Projeto, onde qualquer pessoa que queira ajudar doando ração, sachês e medicamentos em geral, pode fazer sua boa ação sem sair do conforto de sua casa ou escritório, através do próprio celular, em qualquer lugar e a qualquer momento.



Basta acessar o link https://projeto-guguzinho.lojaintegrada.com.br , escolher o que quer doar e efetuar a compra online que a VELOPET entrega no mesmo dia, na sede do Projeto Guguzinho, sem nenhum custo adicional! Para as doações, NÃO é cobrado frete, não é incrível?

É muito fácil e seguro fazer uma boa ação através da VELOPET. Ajude o Projeto Guguzinho a cuidar dos gatinhos resgatados das ruas. Não precisa esperar, pegue seu celular e faça já a sua DOAÇÃO. Os bichinhos agradecem imensamente.

Projeto GUGUZINHO

Doações Lojinha VELOPET: Acesse o link https://projeto-guguzinho.lojaintegrada.com.br

Instagram: @projeto_guguzinho

Facebook: @guguzinhoogatoguerreiro

Contas Bancárias para DOAÇÕES em dinheiro:

ITAÚ

AG. 6140

CC. 36929-6

Patrícia Baars

BANCO DO BRASIL

AG. 4240-4

POUP. 6739-3

VARIAÇÃO 51

Patrícia Baars

BRADESCO

AG. 1075

C/C 054883-9

Sergio Pereira

Sobre o Projeto Guguzinho

Um trabalho sério e reconhecido, de cuidado e respeito aos animais, principalmente gatos em estado de abandono. Atuando nas ruas do Rio de Janeiro há mais de 6 anos, o Projeto já resgatou, cuidou e disponibilizou para adoção responsável mais de 250 animais. Atualmente cuidando de 60 bichanos, entre saudáveis e doentes, além de 2 cachorros (que tomam conta do local), todos resgatados das ruas do Rio.