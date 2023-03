E-book gratuito auxilia na criação de perfil atrativo no LinkedIn

Maior plataforma social on-line do mundo voltada para carreira, o LinkedIn ainda é um desafio tanto para muitos jovens que estão iniciando a vida profissional quanto para pessoas com mais experiência de mercado. Atualmente, saber como apresentar um perfil impecável pode ser o trampolim para ter acesso a vagas de grandes empresas ou ser percebido por recrutadores da sua área de formação ou atuação. Pensando nesse desafio, a ONG JA Rio de Janeiro criou um e-book 100% gratuito e disponível para download, com o intuito de auxiliar quem precisa criar ou aperfeiçoar um perfil na rede, multiplicando as chances de conseguir vagas de emprego. Segundo a empresa de recrutamento Jobvite, 87% dos recrutadores buscam talentos no LinkedIn, e cerca de 35,5 milhões de pessoas já foram contratadas a partir de uma conexão na rede social.

“Esse conteúdo foi pensado especialmente para auxiliar profissionais, dos menos aos mais experientes, na criação de um perfil completo e de sucesso no LinkedIn, seja para construir marketing pessoal, conseguir um emprego ou impulsionar a carreira ganhando mais visibilidade na maior rede social profissional do mundo. Além disso, nosso intuito é apoiar estudantes e pessoas à procura de emprego para que possam manter sempre o perfil atualizado e personalizá-lo de acordo com seus objetivos, auxiliando na busca por oportunidades”, explica Rafael Coelho, coordenador de Marketing na JA Rio de Janeiro.

Para baixar o e-book na íntegra, acesse: https://jarj.rds.land/cadastro-ebook-linkedin

Confira algumas dicas da JA Rio de Janeiro sobre como ter um LinkedIn de sucesso:

Mostre sua personalidade: A Sessão de “Sobre” é o cartão de visitas para que possíveis conexões e profissionais de RH consigam lhe conhecer melhor.

Foto do perfil: É comprovado que perfis com foto são consideravelmente mais vistos que os outros. Por isso, ter uma boa foto é fundamental para transmitir credibilidade.

Imagem de capa: Esta deve contribuir para mostrar mais um pouco sobre você e a sua personalidade. Ou opte por uma mais neutra. Deve ser ter uma boa resolução, com direito autoral respeitado.

Conte a sua história: Todas as experiências profissionais e acadêmicas são válidas e devem ser incluídas no seu LinkedIn. Aproveite para adicionar vídeos, imagens, apresentações, links etc.

Faça conexões: Envie convites de conexão para quem você já teve contato e para pessoas com as quais você gostaria de se conectar, dando maior visibilidade para o seu perfil.

Invista no networking: Mais do que ter contatos, é preciso criar um relacionamento com eles. Por isso, separe alguns minutinhos por dia para interagir com as suas conexões.

Aproveite os cursos gratuitos: Uma dica é a Inspira JA, plataforma com diversos conteúdos sobre tecnologia, empreendedorismo, educação financeira e inovação. Acesse: https://inspiraja.org.br

Sobre a Junior Achievement

A Junior Achievement (JA) é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo. Desde 1919, dissemina educação empreendedora por meio do método “aprender-fazendo”, tendo sido uma das primeiras a levar conhecimento sobre educação financeira, mercado de trabalho e empreendedorismo para adolescentes e jovens da América Latina. A cada ano, a rede JA Worldwide mobiliza cerca de 470.000 voluntários que capacitam mais de 10 milhões de jovens no mundo, com o propósito de estimular o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais no público de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social – principalmente, estudantes de escolas públicas e jovens que não estudam nem trabalham, a fim de criarem e potencializarem comunidades mais prósperas. No ano passado, foi reconhecida pelo quarto ano consecutivo como a 6ª ONG mais influente do mundo, pela thedotgood. Indicada ao Prêmio Nobel da Paz 2022 e 2023, está entre os 100 melhores locais de trabalho para inovadores, segundo a Fast Company.

Presente em mais de 100 países, a JA está há quase quatro décadas no Brasil impactando mais de 5,7 milhões de jovens com o apoio de mais de 200 mil voluntários. No Rio de Janeiro desde 1999, a JA atua com a missão de despertar o espírito empreendedor dos jovens por meio de programas e experiências educacionais. O apoio financeiro da iniciativa privada viabiliza a implementação dos projetos, realizados em parceria com as secretarias de Educação e instituições de ensino do Estado e de municípios. Além disso, conta com a participação de pessoas doadoras, educadoras, voluntárias e gestoras, que unem forças para impulsionar o futuro da educação, preparando adolescentes, jovens e pessoas socialmente vulneráveis para a vida, em todas as suas dimensões.

Saiba mais sobre a JA Rio de Janeiro: https://www.jarj.org.br

