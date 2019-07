É hoje, a Data Limite de Chico Xavier!

É hoje, a Data Limite Segundo Chico Xavier!

Mas o que isso que dizer?

Um dos assuntos mais comentados no espiritismo.

A Data Limite é um período no qual, num intervalo de 50 anos, se a humanidade conseguisse manter a paz sem entrar numa terceira guerra mundial, muitas graças divinas seriam enviadas a ela. ⠀

O processo de separação do joio e do trigo tem se intensificado. Onde máscaras estão caindo, sintonias estão sendo ajustadas com pessoas sendo afastadas de nossas vidas e chamados acontecendo. ⠀Começa um novo ciclo para os seres humanos.

Conheça como tudo isso começou.

A Folha Espírita publicou em maio de 2011, uma chamada em capa: “Revelações apontam que o futuro da Terra está nas mãos do homem”, a revelação foi feita pelo mais importante médium da história, Francisco Cândido Xavier , a Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo (MG), sobre o futuro que está reservado ao planeta Terra e a todos os seus habitantes nos próximos anos.

Na entrevista, Lemos revela a suposta profecia.

“Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à socie­ade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969 (data em que o homem pisou na Lua), e, por­tanto, a findar-se em julho de 2019.

Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as na­ções terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado, ao final desse período. Algumas potências angélicas de outros orbes de nosso Sistema Solar recearam a dilação do prazo extra, e foi então que Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre.

Segundo a imposição do Cristo, as na­ções mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada III Guerra Mundial.

Segundo a deliberação do Cristo, se e so­mente se as na­ções ter­renas, du­rante este pe­ríodo de 50 anos, apren­dessem a arte do bom con­vívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria enfim admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Nenhum de nós pode prever, Geraldinho, os avanços que se darão a partir dessa data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre nossas nações mais desenvolvidas e cultas!”

Chico Xavier

Chico Xavier previu que 20 de julho seria a data limite