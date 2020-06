E.T. – O Extraterrestre é o grande destaque do primeiro fim de semana do Drive-In das Artes

Um filme que fez sucesso na década de 80 roubou a cena no primeiro fim de semana do Cine Drive-In das Artes, na Cidade das Artes. E.T. – O Extraterrestre foi o campeão de bilheteria e teve os ingressos esgotados para a sessão das 23h30 de sábado. A empolgação foi tanta que o filme passará novamente esta semana, desta vez na sessão infantil das 18h de quinta-feira.

Mas o sucesso absoluto não chega a surpreender Felipe Palermo, um dos sócios da Palonvitas, empresa idealizadora do evento.

“Desde o começo a gente sabia que o produto cairia no gosto do público. O carioca estava carente de opções de entretenimento durante essa quarentena e o Cine Drive-In das Artes veio para preencher essa lacuna. Acredito que não será diferente nos próximos dias”, disse Felipe Palermo.

Mais de 80% dos ingressos foram vendidos, todos online, e a sessão do filme “Meu Malvado Favorito” também foi com lotação máxima. A qualidade da imagem, a rapidez na chegada da comida e a higiene dos banheiros foram outros pontos altos no primeiro fim de semana.

O Cine Drive-In das Artes segue para a sua segunda semana, iniciando nesta terça-feira, 23/06, com os filmes Petz e Velozes e Furiosos. Os ingressos são comprados online, através do site driveindasartes.byinti.com.