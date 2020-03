EAD Unicesumar chega a 200 mil alunos

2020 mal começou e a Unicesumar, um dos dez maiores grupos de educação superior do país, já tem motivos de sobra para comemorar. Hoje (27), a instituição celebra a marca de 200 mil alunos matriculados na modalidade de Educação a Distância (EAD).

O resultado só foi possível devido ao plano de expansão, que nos últimos três anos já previa o salto de 140 para mais de 700 polos no Brasil e no exterior. Focada em suas metas e primando pela qualidade educacional, a instituição investe constantemente em tecnologia, oferecendo sempre o que há de mais inovador aos estudantes, professores e colaboradores. E por falar em inovação, é uma das únicas instituições de ensino superior do país a ter uma diretoria dedicada exclusivamente a cuidar do sucesso do aluno, garantindo a permanência dele ao longo do curso e desenvolvendo habilidades que vão além do conhecimento técnico e científico.

Para o pró-reitor executivo da EAD Unicesumar, William de Matos Silva, a melhor forma de crescimento de uma instituição é por meio dos seus próprios alunos. “Hoje, mais de 40% da nossa base de matrículas vem de indicações dos nossos estudantes. Isso é reflexo de alunos satisfeitos com a metodologia, com seus professores e com o conhecimento que recebem. Oferecer uma boa experiência acadêmica a quem nos confia o seu futuro, é o que nos motiva diariamente”, afirma.

Para não deixar dúvida sobre a qualidade de ensino da Unicesumar, a instituição ostenta o Conceito Institucional máximo, além da nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) por nove anos consecutivos. Outro motivo de orgulho é o corpo docente, composto por mais de 800 professores, sendo 80% mestres e doutores, com vasta experiência de mercado. Em 2019, todos os cursos EAD avaliados receberam nota máxima do Ministério da Educação.

“Estamos participando ativamente do desenvolvimento do nosso país. Em um momento que o Brasil vem se recuperando de uma crise, a educação a distância promove o dinamismo que a economia precisa, qualificando e preparando as pessoas sempre alinhadas às necessidades do mercado”, avalia o pró-reitor.

Mas a marca de 200 mil alunos não deve fixar-se por muito tempo. Com um crescimento de 32% entre 2019 e 2020, a previsão da instituição é chegar a 250 mil alunos até março deste ano, quando termina o principal processo seletivo da Unicesumar.