Eclético TV Marginal Influencer do Nordeste

Com aproximadamente meio milhão de seguidores no instagram (@ecleticotvoficial), o cearense Mateus de Sousa Costa é humorista e youtuber, mas ele se identifica como: “Eclético TV Marginal Influencer, um personagem periférico do Nordeste”.

Mateus conta que começou a gravar vídeos para internet em 2018. Mesmo não tendo retorno, ele conta que buscou motivações no sonho de ajudar sua mãe a comprar uma casa própria e pagar o tratamento contra o câncer, que ela luta desde 2015.

“Resolvi gravar vídeos na época mesmo sem nenhum retorno, pois além de ser um sonho meu. Também sonho poder dar uma casa própria para Dona Neide (pois moramos de aluguel) e pagar um tratamento adequado para a cura dela”, afirma o influencer.

Apesar de quase não ganhar dinheiro com a internet, Mateus sempre tentou ajudar sua mãe. Dona Neide vai ser vovó, pois o Eclético TV Marginal revelou que sua mulher engravidou e o filho está prestes a nascer.