Ed Motta apresenta show “solo” com piano e guitarra

Repertório destaca grandes sucessos de carreira de Ed Motta

‘No Meu Coração Você Vai Sempre Estar’, ‘Colombina’, ‘Fora Da Lei’, ‘Manuel’, ‘Caso Sério’, ‘Vamos Dançar’, ‘Vendaval’, ‘Daqui Pro Méier’, ‘Tem Espaço na Van’. Esses são alguns dos grandes sucessos de ED MOTTA que estão no repertório do show “solo“ que ele faz no dia 15 de junho (sábado), às 19h30, no Teatro Rival Petrobras (Cinelândia). Combinando uma variedade de sons vocais, o cantor, compositor, multiinstrumentista, arranjador e produtor de trânsito internacional usa seu “Edmottês” de maneira brincalhona e sonora. É a música sem a “ditadura das letras”, como o artista mesmo diz.

Ed Motta carrega uma trajetória de sucesso. Seu estilo tem veia funk-soul, tritura influências que vão do jazz à canção brasileira, das trilhas sonoras de Hollywood ao rock, da música clássica aos standards americanos, da bossa nova ao reggae. O resultado desse amálgama de referências já é reconhecido no mundo todo e confirmado nas turnês que nos últimos anos rodaram a Europa, o Japão, os Estados Unidos e a América do Sul. Ed Motta é um artista que representa o talento brasileiro para o mundo.

Suas canções ganham vida no piano e na guitarra, apenas. E assim será neste show solo: no palco do Teatro Rival Petrobras estarão Ed Motta, um piano e sua guitarra. É essa configuração que ajuda a enaltecer no repertório a chance de trazer temas que Ed tem prazer em tocar, músicas que tocam no inconsciente, relembrando baladas nacionais e internacionais de grandes artistas. E assim ele desenvolveu um estilo muito próprio, totalmente seu, único e prazeroso de se ouvir.

Serviço

Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Centro/Cinelândia – . Data: 15 de junho (Sábado). Horário: 19h30.Abertura da casa: 18h. Ingressos: R$ 80,00 (Inteira), R$ 40,00 (meia-entrada). Venda antecipada pela Eventim – http://bit.ly/EdMottaNoTeatroRival2K5ToR5 Bilheteria: Terça a Sexta das 13h às 21h | Sábados e Feriados das 16h às 22h Censura: 18 anos.www.rivalpetrobras.com.br. Informações: (21) 2240-9796. Capacidade: 350 pessoas. Metrô/VLT: Estação Cinelândia.

*Meia entrada: Estudante, Idosos, Professores da Rede Pública, Funcionários da Petrobras, Clientes com Cartão Petrobras e Assinantes O Globo.

ED MOTTA

