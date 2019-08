Ed Motta faz show solo no Sesc Ginástico na próxima terça

No repertório estão clássicos como “Colombina”, “Manoel”, “Fora da Lei”, “Baixo Rio” e “Vendaval”

RIO DE JANEIRO – O cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador e produtor Ed Motta apresenta seu show solo no Sesc Ginástico na próxima terça-feira (3/9), dentro da programação do Som do Sesc. O projeto, que acontece no local sempre às terças-feiras, às 19h, tem o propósito de ser mais uma opção de lazer para os trabalhadores do Centro da cidade após o expediente. Os ingressos custam entre R$ 7,50 (associados Sesc) e R$ 30 (inteira).

Quem for ao Sesc verá de perto a forma como o artista dá vida às suas canções: apenas no piano e na guitarra, mas sem abrir mão do seu estilo, marcado pela combinação de uma variedade de sons vocais. No repertório, estão baladas nacionais e internacionais, clássicos como “Colombina”, “Manoel”, “Fora da Lei”, “Baixo Rio” e “Vendaval”, além de “Caso sério”, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, entre outros.

SOM DO SESC – Iniciativa do Sesc RJ em sua unidade Ginástico, o Som do Sesc é um novo espaço para a música contemporânea no centro da cidade, priorizando novas propostas autorais, que unam artistas, repertórios e diferentes estéticas musicais. Os shows seguintes são Jequitibá do Samba e Alice Passos convidam Áurea Martins: Tributo a Paulo César Pinheiro (dia 10/9); Uns e Outros: Tributo a Cazuza (24/9); Azymuth (1/10); e Chico Brown convida Chico Chico (08/11)

SERVIÇO

Projeto Som do Sesc

Ed Motta solo

Dia 3/9/2019 – 19h

Sesc Ginástico: Av. Graça Aranha, 187 – Centro –

Ingressos: R$ 30, R$ 15 (meia entrada) e R$ 7,50 (Cartão Sesc)*

*Doação de 1 quilo de alimento não perecível garante desconto de 50% de desconto sobre a tarifa correspondente

Classificação: 14 anos

Capacidade: 500 lugares

Telefone:(21) 2279-4027