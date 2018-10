Eduardo Dussek e Silvia Machete no Teatro Rival 12/10

Amigos de longa data, os cantores Eduardo Dussek e Silvia Machete se apresentarão juntos no Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia, na sexta-feira, dia 12 de outubro. Há anos Silvia grava e canta em shows composições de Dussek, que dirigiu a cantora no delicioso show “Dussek veste Machete”. O show – no feriadão de Nossa Senhora Aparecida, começa às 19h30 e é uma opção de lazer de altíssima qualidade para cariocas e turistas.

Eduardo Dussek, cujo sobrenome que passou a ser escrito com dois “esses” para marcar a pronúncia correta, é um cantor bem-humorado, que canta e interage com o público, o que torna suas apresentações especiais e únicas. De tanto desbravar a obra de Silvia Machete que obra não conhecida do público, “La Machete” – como ele a chama com carinho – acabou se tornando uma musa inspiradora para o compositor, que compôs um cha-cha-cha especialmente para a performática cantora. A música integra o mais recente disco de Dussek, que acaba de entrar na trilha sonora da novela O Tempo Não Para (TV Globo).

Já Silvia Machete canta “Ele não sabia de nada”, composição do então jovem e iniciante Dussek, que foi tema da novela “Bravo”, de 1975, também da Globo, agora rearranjada pelo pianista dela, Danilo Andrade. A sua performance de “Chocante”, gravada por ele e Cassia Eller, é sublime. “Cabelos negros” (parceria de Dussek com o poeta Cássio Ferreira) resultou numa interpretação delicada que também está no repertório do show.

Os públicos dos dois artistas, embora diferentes, se combinam. Além do encontro com La Machete, Dussek promete um show também de altíssimo astral, como de costume, com canções bem-humoradas e românticas. Mas “sem nada de política”, avisa o showman. “Não vou me meter nessa divisão na qual o país se embrenhou”, alerta. Apesar de admitir que talvez cante o samba “Baixaria, não!”, com os versos irreverentes: “Migalha a gente dá pra pombo / O povo quer é alimentação / Saúde, estudo e trabalho sem ladrão lá do Congresso dando chute no povão”…

Serviço

Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Centro/Cinelândia – Rio de Janeiro. Data: 12 de outubro (Sexta). Horário: 19h30. Abertura da casa: 18h. Ingressos: R$ 70,00 (Inteira), R$ 50,00 (promoção para os 100 primeiros pagantes), R$ 35,00 (meia-entrada). Venda antecipada pela Eventim – http://bit.ly/Ingressos2z0P23j. Bilheteria: Terça a Sexta das 13h às 21h | Sábados e Feriados das 16h às 22h Censura: 18 anos. www.rivalpetrobras.com.br. Informações: (21) 2240-9796. Capacidade: 350 pessoas. Metrô/VLT: Estação Cinelândia.

*Meia entrada: Estudante, Idosos, Professores da Rede Pública, Funcionários da Petrobras, Clientes com Cartão Petrobras e Assinantes O Globo