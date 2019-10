Ela faz toda a diferença

A dentista Maria Fernanda Braga, que está mudando a forma da odontologia ser vista pela população e principalmente pelas crianças, não para de inovar.

Com um trabalho baseado em protocolos de atendimento desenvolvidos por ela para que as crianças se sintam tranquilas, Maria Fernanda conquista cada vez mais a simpatia e adeptos, além de fazer com que as crianças mudem a forma que enxergam o cuidado com os dentes e está ajudando a melhorar os hábitos de saúde dos baixinhos.

Com um olhar completamente ampliado e voltado para o entendimento e os sinais comportamentais dos pacientes, ela utiliza diferentes estratégias clínicas para trabalhar e desenvolver a criança.

Meu objetivo é sempre focar no entendimento antes de qualquer procedimento para que aí sim eu consiga trabalhar aquele indivíduo e ajudar a família nesse movimento de mudança. Tudo tem um motivo e esse motivo passeia exatamente no histórico, perfil familiar e é nesse ponto que nós buscamos trabalhar para ter resultados que ajustem a rotina e consequentemente a saúde bucal.

Com o sucesso do livro “As Aventuras de Dentix”, que conta a história de um dente que mora dentro da boca de um menino que não escuta quando o dente tenta falar com ele, a jovem dentista se consagra como uma das referências pra as crianças e nos adianta quando perguntada sobre o futuro do pequeno Dentix.