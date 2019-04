Em 1º de abril será lançado o livro “O Mitômano”, com drinks e festa com DJ, não é mentira…

Mentir para Frank é apenas uma maneira de usar sua criatividade, seus dotes teatrais e contornar a verdade. A história desta personagem é o tema principal de “O MITÔMANO” que será lançado segunda, Dia 1º de abril, 18h, no Stuzzi Bar em Copacabana

Segundo livro e a primeira ficção da dupla Mario Abbade e Celso Rodrigues Ferreira Junior (foto), o livro tem prefácio do ator e humorista Fernando Ceylão e orelha das atrizes Fabiana Karla e Nicole Puzzi. Em sua vida históriadesde o colégio à faculdade, da vida social à amorosa, das obrigações do cotidiano às profissionais, Frank sempre deu seu ‘jeitinho’ com suas mentiras, porém, tudo muda numa fatídica noite em que sua cabeça se chocou contra um dos pilotis da faculdade, que o mandou para o hospital.

Enquanto luta pela própria vida, o mitômano é obrigado a repensar seus atos: Festas regadas a uísque batizado com urina, invasões a shows de rock e pescarias naturistas em plena mureta da Urca… encarando assim o sofrimento que causou a Aline, seu grande amor, prestes a se casar com outro homem.

Acostumado a inventar as histórias mais mirabolantes para escapar das enrascadas agora não será nada fácil se safar. Para isso ele precisará da ajuda do melhor amigo, de um arquiteto tarado e metido a intelectual, de quatro travestis e de uma…

Durante o lançamento no Stuzzi Bar em Copa quem comprar três livros ganha o cocktail “O Mitômano” (gin, agua tônica, chá de hibiscus e gengibre), criação dos mixologistas Alex Miranda e Lelo Forti: o chá de hibiscus vermelho, que proporciona doçura, mas aí é que vem a “trick” ou a mentira e a flor de hibiscus, com sabor curiosamente cítrico.

E antecipando a novidade, o livro nem chegou às livrarias e já vai virar filme. “O Mitômano” vai ser adaptado para o cinema pela Escarlate Conteúdo Audiovisual e Experiências Criativas. Então o DJ Daniel Ragi vai comandar a pista durante lançamento tocando as canções que estarão no longa. A trilha sonora inclui Vinicius & Toquinho, The Cranberries, Titãs, Eagles, Marina Lima, Donna Summer, Kiko Zambianchi, The Walker Brothers, The Stylistics, Bob Seger, Tower of Power, Players, The Alan Parsons Project e outros.

Serviço

Lançamento do livro “O Mitômano”, R$ 35,00 – segunda – Dia 1º de abril, 18h – Stuzzi Bar – Copa – Rua Aires de Saldanha, 13 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ