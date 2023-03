Em campanha de Páscoa, Pão de Açúcar celebra momentos com a família

A Páscoa do Pão tem tudo que você gosta: ofertas, conteúdo, felicidade e inovação”. Esse é o tema da campanha do Pão de Açúcar para esta época tão saborosa. Este ano, a rede resgata momentos da Páscoa em família por meio de ocasiões felizes como a caça ou trocas de ovos de chocolate e o tão esperado almoço de domingo. Além de ofertas, o Pão de Açúcar também preparou uma série de conteúdos pensando em seus clientes.

A campanha ‘Felicidade pode ser uma Páscoa com tudo o que a gente gosta’, criada pela BETC HAVAS, foi lançada com um filme institucional, que mostra família e amigos reunidos para o almoço de Páscoa, reforçando ainda mais os momentos felizes com quem a gente ama e com nossas receitas preferidas, reforçando que é possível encontrar tudo no Pão de Açúcar, seja para cozinhar um almoço especial, seja para já comprar a refeição pronta e aproveitar com quem se ama.

Confira o filme: Link: https://www.youtube.com/watch?v=wW80StYDJ4Y

“A Páscoa é um momento muito especial para o Pão, uma data cheia de felicidade, que é a identidade da marca. E, por isso, celebramos na campanha deste ano, desde a caça aos ovos até preparar ou encomendar o almoço, conectando também com as fortalezas do Pão de Açúcar, onde os clientes encontram opção de ovos de Páscoa, chocolates para presentear e todos os ingredientes para uma Páscoa com tudo que a gente gosta”, explica Carolina Altimeri, gerente de Marketing do GPA, grupo controlador do Pão de Açúcar.

“O conceito da nossa campanha já deixa muito explícito o que o Pão de Açúcar vai entregar nesta Páscoa: ‘tudo o que a gente gosta’, sejam as tradições como o bacalhau ou os ovos de chocolate, ou as inovações, como uma live commerce cheia de ofertas e conteúdo”, finaliza Flávia Coelho, redatora da BETC HAVAS.

Live commerce

Buscando inovar em suas campanhas, a rede realiza mais uma vez uma live commerce em parceria com o TudoGostoso, repetindo o sucesso da live realizada na Black Friday ano passado. A ação acontecerá nesta quarta-feira (29/3) às 20h, com duração de 45 minutos e transmissão do TudoGostoso (site TudoGostoso). A apresentação será de Gabriel Frazão, que já é conhecido do público pelas lives com o TudoGostoso e é o novo integrante do Squad Felizeiros, grupo de influenciadores digitais parceiros do Pão de Açúcar, além da participação do Chef Marllon Archanjo, do TudoGostoso.

“Estamos muito felizes em participar de mais uma ação conjunta com esse grupo que é referência no Brasil. A live, além de reforçar nossa colaboração com o GPA, se torna ainda mais especial pois vai acontecer diretamente da cozinha TudoGostoso, no Rio de Janeiro, com a presença de dois dos chefs mais queridos na nossa comunidade. Sem dúvidas, essa dupla promete trazer toda a sua expertise, dicas e muita diversão”, afirma Chloé De Trogoff, diretora geral do TudoGostoso.

Ficha técnica:

Agência: BETC HAVAS

Cliente: Pão de Açúcar

Produto: Institucional

Título: Páscoa do Pão

CCO: Erh Ray

CO-Presidente: Marcos Lacerda

VP de Negócios: André Gomes

Diretoria Executiva de Criação: Alexandre Villela (Xã)

Direção de Criação: Paula Junqueira e Xan Arakawa

Criação: Flávia Coelho e Daniel Zappa

Marcas & Negócios: Raquel Hipolito, Thiago Xavier e Flavia Silva

Canais & Engajamento: Thyago Azevedo e Nate Bezerra

Estratégia: Dannyllo Silveira e Milena Nakata

Conteúdo: Carina Nascimento

Produção: Juliana Arantes e Rafael Paes

Produtora: Santeria

Direção: Bruna Carolli

Direção de Fotografia: Eduardo Lopez

Áudio: Shuffle Audio

Direção Musical: Henrique Ruiz Nicolau

Aprovação do Cliente: Carolina Altimeri, Fabio Greghy, Bianca Schettino, Rachel Feldman, Elizabete Freixedelo Ponce