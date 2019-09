Em Campeonato Patrocinado pela Tempobet, Goiás se Despede de seu Artilheiro

O treinador Ney Franco, do Goiás, ganhou uma dor de cabeça de última hora para a continuidade da Série A. Isso porque o artilheiro do clube na competição, Kayke está de malas prontas para o futebol do Catar. Com seis gols, o atacante foi capaz de movimentar as apostas esportivas ao ajudar o Goiás a conquistar pontos importantes visando a manutenção na primeira divisão nacional.

Aos 31 anos, Kayke acabou por aceitar uma oferta de um time do Catar e já não defende mais o Esmeraldino no Brasileirão, torneio que conta com o apoio da casa de apostas Tempobet. Ele até chegou a viajar com a equipe para o próximo confronto pela Série A, mas foi liberado pelo Goiás para finalizar o processo de saída.

É importante frisar que a transferência de Kayke também rendeu uma quantia não revelada publicamente para o clube goiano. Isso porque o atacante possui vinculo contratual com o Goiás até dia 10 de dezembro.

Ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe do Brasil e do mundo, mas a sua liberação imediata ainda dependia de autorização do Esmeraldino. Com esse acerto financeiro, o Goiás terá de correr contra o tempo se tiver interesse em achar um substituto para Kayke fora do seu elenco profissional e/ou das categorias de base.

Conforme o Portal iGaming Brazil, o clube conseguiu fortalecer suas receitas com o anúncio de patrocínio máster de um site de entretenimento esportivo adulto. O acordo foi fechado no final de agosto.

Trajetória de Kayke no Goiás

Vale salientar que o atacante acertou com o Goiás em abril desde ano com o intuito de disputar a Série A do Brasileiro. Kayke foi um dos destaques do time e participou de 19 dos 20 confrontos realizados até a sua saída.

Destas partidas pela Série A, ele entrou como titular em 18 e só foi desfalque diante do Bahia, na 15ª rodada. Isso porque o atleta estava suspenso automaticamente por ter tomado o terceiro cartão amarelo.