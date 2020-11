Em cartaz no YouTube, Prisioneiros do Medo – Os Bastidores do Isolamento, mistura teatro com websérie.

Começa nova etapa em Prisioneiros do Medo – os bastidores do isolamento

Projeto que mistura websérie com teatro aborda o enfrentamento do medo ao longo do isolamento social por conta da pandemia da Covid-19

Começa uma nova etapa em Prisioneiros do Medo – os bastidores do isolamento, projeto do canal Dramanet, no YouTube, que mistura websérie com teatro. As histórias começam a tomar novos rumos na trama, pois passam a se entrecruzar e uma influenciar a outra. “As personagens passam a entrar de fato na história das outras, seja por meio de telefonemas, videochamadas ou encontros presenciais (sempre respeitando as medidas de segurança). Além disso, alguns títulos passam a ser compartilhados entre as várias histórias envolvidas. Por ser uma obra aberta, essas ligações tornam-se orgânicas à medida que os artistas, cada um de um canto do Brasil ou de Portugal, vão conhecendo o trabalho um do outro e suas histórias individualmente concebidas”, conta o administrador do projeto, Jean Mendonça. A primeira temporada de Prisioneiros do Medo – os bastidores do isolamento, conta com 10 episódios, todas as segundas-feiras, até 21 de dezembro, sempre às 19h.

Jean explica que inicialmente as histórias tinham o mesmo tema em comum: o enfrentamento do medo ao longo do isolamento social por conta da pandemia da Covid-19. Com a evolução da websérie, novos contextos e encontros foram se dando naturalmente na dramaturgia, como de Maria das Graças (Dez ave-marias antes de dormir) e suas três filhas: Creusa (Mania de limpeza), Rosalba (O medo e a coragem de ser feliz) e Rosaleusa (O silêncio da rosa). As histórias deste núcleo familiar, abriram espaço para se relacionarem com personagens de outras histórias, como Creusa e Senhor CPF (Tem alguém aí?); Rosalba e Senhora M (As bodas da senhora M); Maria das Graças e Maria (O voo do beija-flor). Histórias envolvendo personagens brasileiras e portuguesas esboçam um encontro, como a menção do ator (Retiro no campo) à cartomante (Madame Magda).

Artistas brasileiros e portugueses fazem parte do projeto

A entrada massiva no projeto de artistas, diretores e dramaturgos de carreiras consolidadas propiciou a profissionalização da proposta idealizada pelo dramaturgo Ney Ferreira, que era originalmente direcionada a não-atores. “Mesmo o trabalho sendo feito artesanalmente com parcos equipamentos de filmagem, cenário e figurino, o nível de qualidade técnica e artística superou todas as expectativas da equipe e do público assíduo de cada segunda-feira. Também, por mais que muitos desses artistas estejam se aventurando somente agora no formato online, seus trabalhos sólidos no teatro, cinema e televisão corroboraram para o sucesso da websérie”, ressalta Ney.

Fazem parte deste conjunto de artistas residentes no Brasil, entre jovens e veteranos, Ney Ferreira, radialista, dramaturgo, roteirista, ator, diretor, publicitário, compositor, produtor, e idealizador desta websérie. Jean Mendonça – ator, diretor e dramaturgo conhecido nos palcos cariocas e paulistanos por “Amor e Restos Humanos”, “Áurea, a Lei da Velha Senhora”, “Pobre Super-Homem” e “O Segundo Armário”, e nas telas de cinema, com “Não sei qual cidade se passa aos olhos dele” e a “Trilogia do afeto”. Beth Grandi – premiada atriz mineira por seus trabalhos no teatro em “Shirley Valentine”, “Doroteia” e “Frau Amália Freud” e no cinema como “A natureza das coisas”. Cida Azevedo – atriz que atuou em “Bonitinha, mas ordinária”, “A casa de Bernarda Alba” e “A cantora careca”. Cassia Gentile – atriz, diretora, produtora e dramaturga, que atuou em “Macbeth”, “Medeia” e “Juiz de paz na roça”, além de “Terra Prometida”, “Por toda a minha vida” e “Cidade Livre” no cinema e televisão. Leonardo Arena – ator que se destacou nos espetáculos “Ato nº1”, peça livremente inspirada na ópera “Ascensão e Queda da Cidade de Mahagonny”, de Bertold Brecht, “O Burguês Fidalgo da Mangueira”, adaptação da obra de Molière. Elton lellis – ator e produtor mineiro que participou do espetáculo de teatro-web “Ata-me as mãos aos pés da cela” e ainda produziu os três curtas da “Trilogia do afeto”, concebidos por Jean Mendonça. Maria Fernanda Gurgel, renomada dramaturga, assessora de imprensa e produtora de elenco, com 14 peças escritas, entre elas “Noia”. Angelo Mayerhofer – ator, arte-educador e diretor, integrante da Cia Cordão Encantado que fez muito sucesso no Rio com o espetáculo “A Hora da Estrela. Juliana Ferraz – atriz, dramaturga e escritora, que atuou no espetáculo “Amor e Restos Humanos”, “ElaxEle”, “Espatódea” e nas webséries “Secreto” e “Deus do Amor”. Yara Brazão – atriz que participou dos espetáculos “A dama das Camélias” e “Os Miseráveis”, e no cinema com “Belo Monte” e “Pecado Vermelho”.

Também fazem parte da equipe os artistas brasileiros Ruth Cruz – atriz, diretora e escritora paraense que comanda o programa de entrevistas “Estrelas em destaque”; Morgana Alvares – atriz formada no Tablado no Rio de Janeiro; Jonatas Arone – ator e modelo brasiliense e; Juliana Teixeira – atriz experiente no teatro, com atuações em “Memória D’Alma” e “Anti Nelson Rodrigues”; e na televisão, com as novelas “7 pecados” e “De corpo e alma”.

Do outro lado do Atlântico, o veterano Marco Miranda – ator, diretor e dramaturgo brasileiro residente em Lisboa, muito respeitado na televisão com seus trabalhos em “Chocolate com pimenta”, “A próxima vítima” e “Mulheres de areia”. Andrea Paola – atriz, arte-educadora, cientista social e poetisa, com residência luso-brasileira e que atuou na novela “Tieta” e dirigiu, produziu e adaptou a obra “Polliana” para o teatro. Isa D’Morais – atriz portuguesa com vários trabalhos no teatro e no cinema, como “Quero tocar-te” e “As três amigas”. Abel Dias – renomado repórter fotográfico, colunista social e ator português. Patrick D’Orlando – ator, diretor e roteirista brasileiro da websérie “Secreto” e “Secreto LX”, ator do espetáculo “Amor e Restos Humanos, além de realizador de alguns filmes na Itália.



Ficha Técnica

Prisioneiros do Medo – Os Bastidores do Isolamento

Elenco: Abel Dias, Andrea Paola, Angelo Mayerhofer, Beth Grandi, Cassia Gentile, Cida Azevedo, Elton Lellis, Jean Mendonça, Jonatas Arone, Juliana Teixeira, Isa D’Morais, Leonardo Arena, Maria Fernanda Gurgel, Morgana Alvares, Ney Ferreira, Nicole Cordery, Patrick D’Orlando, Ruth Cruz

Dramaturgos: Abel Dias, Andrea Paola, Angelo Mayerhofer, Cassia Gentile, Jean Mendonça, Leonardo Arena, Marco Miranda, Maria Fernanda Gurgel, Morgana Alvares, Ney Ferreira, Nicole Cordery, Patrick D’Orlando, Ruth Cruz

Diretores: Andrea Paola, Angelo Mayerhofer, Cassia Gentile, Jean Mendonça, Leonardo Arena, Marco Miranda, Maria Fernanda Gurgel, Morgana Alvares, Ney Ferreira, Nicole Cordery, Patrick D’Orlando, Ruth Cruz

Moderação do Zoom e YouTube: Felipe Fonseca

Design Gráfico: Patrick D’Orlando

Direção Administrativa: Jean Mendonça

Direção Geral: Ney Ferreira

Apoio Institucional: Sevilha Comunicação

Serviço

Prisioneiros do Medo – Os Bastidores do Isolamento

Gênero: drama e comédia

Quando: Segundas de 19/10 a 21/12

Horário: 19h

Classificação: Livre

Local: YouTube – Canal Dramanet

Link do canal Dramanet: https://www.youtube.com/channel/UCLRhBnYyDTT63o1VgyIqXiQ

Assessoria de imprensa: Sevilha Comunicação



Sevilha Comunicação

Daniela Sevilha – jornalista responsável

(11) 99138-6659 – daniela.sevilha@sevilhacomunicacao.com.br

www.sevilhacomunicacao.com.br / www.facebook.com/SevilhaComunicacao

www.instagram.com/sevilhacom / www.twitter.com/SevilhaCom