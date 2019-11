Em pouco tempo, modelo Tiago Azevedo Rangel ganha destaque no ramo da moda

O modelo Tiago Azevedo vem participando de alguns desfiles na cidade de Campos dos Goytacazes, interior do Estado do Rio de Janeiro, sua cidade natal. Com apenas 20 anos de idade, além de se destacar em seus trabalhos nas passarelas, também está conquistando seu público nas redes sociais, como Instagram e Facebook.

No último desfile, realizado no dia 25 de outubro, sexta-feira, no Campos Shopping, situado na Avenida Rui Barbosa, nº 2555, Tiago Azevedo conquistou o prêmio de Garoto Campos Shopping. O local escolhido para o evento também é bastante famoso na cidade. O evento também contou com a participação de várias lojas do local.

No campo feminino do concurso, a vencedora da Garota Campos Shopping foi Ana Júlia. Por sua bela atuação nas passarelas, Tiago Azevedo Rangel já foi convidado para participar como jurado em outros eventos e desfilar em outras passarelas.

Para conhecer mais o perfil do modelo Tiago Azevedo, acesse o Facebook (Tiago Azevedo) e também no Instagram (@Tiago_Azevedo077).