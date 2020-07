Ex-DJ de festas dedica-se a projetos intimistas.

Nos anos 90, foram muitas noites animando festas em bares e boates do Rio de janeiro, nos Happy-Hours que entravam madrugada adentro. Mas nos anos 2000, o até então, DJ Bill, trocou o agito festeiro da galera pela relativa tranquilidade dos estúdios de gravação.

A música permanecia como elemento essencial na sua vida, mas agora havia momentos em que podia-se ouvir, também, o som do silêncio. Como dizem os músicos acadêmicos, “a pausa faz parte da música.” Desde então, passaram-se 15 anos gravando e ensaiando músicos, conhecendo e produzindo diversos artistas, convivendo diariamente com samba, rock, pop e o jazz. Surgia ali um sonho, de um dia produzir seus novos trabalhos em seu novo estúdio.

“Em 2017, participei da produção integral em duas temporadas de programas musicais num canal de TV com conteúdo exclusivo de música. Muito trabalho, mas foi o momento de maior satisfação profissional.” Finaliza Beto Porto.

Gravação

Em tempos de pandemia, surgiu a necessidade de uma pausa (como na partitura de musica) e também o desejo de reduzir o ritmo de trabalho. Mas para manter a mente e a alma alimentadas de música, o produtor Beto Porto montou seu home estúdio (estudiosol.com.br). Nele, Beto está podendo trabalhar com artistas e músicos, individualmente, no desenvolvimento de projetos solos e intimistas.

Nesse vídeo, o produtor visita as raízes das suas influências musicais e faz uma performance solo apresentando um “clássico” da banda de rock Led Zeppelin. E promete que outras performances semelhantes virão em breve.

*Obs: o clipe foi gravado em seu novo estúdio.

No clipe “Acoustic Guitar Solo – Babe I´M Gonna Leave You (homenagem à lendária banda de Rock Led Zeppelin). Beto nos faz viajar no tempo. Vale muito conferir, o solo é bastante bonito, mas a gravação, porquê não podia deixar de ser, é lógico, foi feita em seu novo estúdio.

