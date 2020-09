Em tempos de pandemia do coronavírus muitos profissionais perceberam que precisavam se adaptar e inovar.

E com a esteticista Lelê Xavier não foi diferente, ela teve que fechar sua loja e se reinventou. A profissional começou a atender seus clientes em seu novo espaço, em sua residência, com atendimento e normas de segurança, como orienta a OMS para prevenção da COVID-19 (uso de máscaras, álcool gel, atendimento com hora marcada sem aglomerações, mãos limpas com um higienizador à base de álcool ou água e sabão).



Lelê, que cuida da pele de alguns artistas como João Cortes, Allan Souza, Guilherme Delorto, entre outros, não se sentiu intimidada, ela está ciente da importância de todos os cuidados que precisa ter, e sabe que reinventar-se é preciso.