Embaixadores da Alegria promove inclusão no carnaval e convida para feijoada

Eles vão desfilar pelo 13º ano na Marquês de Sapucaí, sem preconceito, sem obstáculos e com muita disposição. Para isso a Escola EMBAIXADORES DA ALEGRIA, formada essencialmente por portadores de deficiência motora e cognitiva, promove sábado, dia 08/02 a partir das 13h, uma FEIJOADA SOLIDÁRIA, no Clube dos Servidores da Prefeitura do Rio, com o objetivo de arrecadar e realizar seu carnaval que pretende colocar 1.500 pessoas na avenida.

– Temos muito orgulho de colocar a escola na avenida, ainda mais eu que sou de fora, fui ‘mordido’ pelo Carnaval Carioca e me apaixonei. Esta nossa Escola de Samba torna possível todos participarem do maior evento cultural do mundo. É inclusão social e emocional, ninguém fica de fora – afirma o inglês Paul Davies, fundador EMBAIXADORES DA ALEGRIA.

SERVIÇO

FEIJOADA SOLIDÁRIA da Escola de Samba EMBAIXADORES DA ALEGRIA. Sábado, 08/02, 13h Clube dos Servidores da Prefeitura do Rio (Rua Ulisses Guimaráes, s/n, Cidade Nova), ao lado da Estação do Metrô no Estácio – Ingressos – R$ 30,00 para pessoas com deficiência e R$ 35,00 para pessoas sem deficiência