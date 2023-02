Emicida, Sandra de Sá e Bateria da Grande Rio são as grandes atrações do Sesc Verão 2023 neste fim de semana

O Sesc Verão RJ 2023 está no Rio, na Baixada Fluminense, em Niterói e em outras cidades do estado com uma variada agenda gratuita e acessível voltada para toda a família. O evento – que tem como mensagem “O verão é para todos!” – inclui a apresentação de grandes artistas, como Emicida e Sandra de Sá, em Niterói; bateria da Grande Rio, em Nova Iguaçu; e a cantora Nath Audizio, semifinalista do “The Voice Brasil” em 2022, na Barra da Tijuca e em Campo Grande.

Segue a programação de shows desse final de semana:

NITERÓI

Local: Praça do Rádio Amador

Shows Musicais

04/02 – Dj Gustavo Magoo – 19h

04/02 – Emicida – 20h

05/02 – Dj Rootscidade – 19h

05/02 – Sandra de Sá – 20h

NOVA IGUAÇU

Local: Sesc Nova Iguaçu – Rua Dom Adriano Hipolito, 10 – Moquetá

SHOW – BATERIA DA ESCOLA DE SAMBA GRANDE RIO

05/02 | Domingo – 16h30 | Livre | Grátis

Apresentação com a bateria da escola campeã do Carnaval 2022, tocando os clássicos carnavalescos do Rio de Janeiro.

Local: Tenda – Unidade Sesc Nova Iguaçu

CAMPO GRANDE

Local: Park Shopping Campo Grande – Estada do Monteiro, 1.020, Campo Grande

APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ZÉ CAMPOS

04/02| Sábado, 19h. às 20h30 | Livre | GRÁTIS

Nascido e criado na Zona Oeste do Rio, atuando há 13 anos no cenário carioca, atualmente com o projeto “Samba do Zé”, o artista traz um formato moderno de roda de samba: gêneros como ijexá, afoxé, baião, samba de roda, compõe e evidenciam a variedade do som. Pode-se dizer que o show é um passeio por todas (ou quase todas) regiões e do país.

APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NATH AUDIZIO

05/02| Domingo, 19h. às 20h30 | Livre | GRÁTIS

A cantora, semifinalista do “The Voice Brasil” em 2022, começou a cantar na infância e sonha fazer sucesso com seu trabalho autoral. Conheça o trabalho desta artista de 23 anos, nascida em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Local: BarraShopping (New York City Center).

DUQUE DE CAXIAS

RODA DE SAMBA COM O GRUPO S DE SAMBA

05/02 | Domingo | 16h30m | Livre | GRÁTIS

Local: Grêmio Poliesportivo de Xerém, em Duque de Caxias.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DE IALODÊ

04 e 05/02 | Sábado e Domingo, 15h | Livre | GRÁTIS

Histórias de Ialodê – humanizar e difundir o olhar, por meio das lentes da Arte Ancestral Africana Griô, que destaca as múltiplas expressões artísticas como ferramenta de Contação de Histórias. Narrativas dos textos autorais: “Sonho” e “Tá Chovendo Poemas”. Com o objetivo de expandir os horizontes imaginativos e cognitivos do público, sensibilizando sobre a relevância das leituras em obras literárias.

Local: Ponto de Leitura – Grêmio Poliesportivo de Xerém (Duque de Caxias)

BARRA

Local: New York City Center( Barra Shopping)

SHOW COM NATH AUDIZIO

04/02| Sábado, das 19h às 20h30m | Livre | GRÁTIS

Local: BarraShopping (New York City Center).

SHOW COM ZÉ CAMPOS

05/02| Domingo, das 19h às 20h30m | Livre | GRÁTIS

Local: BarraShopping (New York City Center).