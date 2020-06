Empreendedor e empresário de sucesso, Márcio Lucas fala sobre sua carreira e novo Canal de Negócios da Polishop

“É Na hora da decisão que você traça o seu destino”. Esta frase é lema de vida de Márcio Lucas Gonçalves da Silva, que tem 47 anos e trabalha há 29 anos no segmento de Networking Marketing. Ele sempre esteve envolvido com público, já foi modelo, empreendedor, empresário e é formado em Marketing e Publicidade.

Profissionalismo, seriedade, compromisso, dedicação, humildade e amor são características que o tornaram um grande líder, com muitos resultados e conquistas. Márcio Lucas já fez parte de grandes empresas internacionais como Amway Corporation e Forever Living Products. Atualmente está na gigante do varejo que é a Polishop.

Como uma das principais referências no ramo em que atua, Márcio Lucas tem ajudado milhares de pessoas, principalmente neste período de pandemia. No seu dia a dia tem feito diversas doações financeiras que estão passando necessidades. Como um bom home de negócios, ele sempre agiu com determinação e coragem, mantendo o propósito de alcançar seus objetivos e ajudar aqueles que o cercam, sem precisar ficar divulgando.

No momento atual, em que o Brasil está passando por uma crise tanto na saúde quanto na economia, ele tem conseguido trazer de volta a dignidade de muitos homens e mulheres de família, os quais perderam suas fontes de renda ao perderem seus empregos.

Marcio Lucas garante ter a melhor oportunidade de negócios dentro da maior tendência da atualidade e na maior avenida do mundo hoje que é a internet, para aqueles que querem diversificar renda ou de fato serem empreendedores de sucesso.