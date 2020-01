Empresa Cigano Produções que promove eventos de várias celebridades dá uma mega festa para o Empresário e Produtor Rodrigo Oliver.

Aconteceu então a primeira Pool Party Golden Star by Rodrigo Oliver.

Rodrigo Oliver, que é amigo de várias celebridades, foi cogitado pela empresa Cigano Produções, para promover sua festa. A Cigano Produções é reconhecida no meio artístico por promover festas de grandes famosos, como Cláudia Leite, entre outros.

Rodrigo Oliver que sempre chamou atenção por suas festas glamorosas e entradas triunfais, hoje vem despertando a atenção de grandes empresários do ramo de festas.

Com muito requinte, e uma mega estrutura na Pousada casa do catavento em búzios , pousada conhecida pela suas belezas a festa contou várias imprensas e diversos convidados vindos do Rio, São Paulo, Miami e com vários amigos.

Com muita diversão eles puderam guardar mais um momento inesquecível proporcionado por esta pessoa incrível que é o Rodrigo.

Desta vez, a festa aconteceu em Búzios na beira da piscina, com vista exuberante , e como Rodrigo é muito exigente, suas festas são de primeira qualidade, ele não deixaria de estourar muitos Chandons para brindar mais este sucesso.